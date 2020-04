Aclaran en Tlahualilo que no hay toque de queda por COVID-19

El Ayuntamiento de Tlahualilo desistió del "toque de queda" que se anunció en la página oficial del municipio como medida preventiva para evitar el contagio y propagación del COVID-19.

La directora de Protección Civil Municipal, Ivonne Ramírez, explicó que se trató de un error en el diseño del cartel y que el llamado para la ciudadanía es únicamente atender el resguardo domiciliario. "No es toque de queda como tal, es un resguardo domiciliario únicamente, no deben marcarlo como toque de queda, es un resguardo sanitario que nosotros estamos haciendo precisamente para proteger y salvaguardar la vida de las personas. No sé quién haría los cartelones porque ayer tuvimos una reunión y donde al presidente municipal se le está diciendo que la gente lo está tomando como un toque de queda, ese no es un toque de queda, es simplemente un resguardo domiciliario ", dijo.

El cartel fue publicado el pasado sábado cuatro de abril en la página de Facebook del Ayuntamiento de Tlahualilo y el toque de queda se menciona en el cuarto punto: "Toque de queda, después de las 9:00 pm a 5:00 am. Evita sanciones". Esta medida difundida en redes sociales causó la molestia de algunos usuarios.

Por otro lado, la funcionaria comentó que debido a la propagación del virus en municipios vecinos, autoridades municipales establecieron nuevas medidas preventivas para la población. Las personas que lleguen de visita a Tlahualilo procedentes de otros estados del país, deberán aislarse en un periodo de 14 días, aunque no presenten síntomas similares al coronavirus.

Otra medida es que a partir de las 6 de la tarde, los comercios deberán cerrar, a excepción de aquellos de primera necesidad como abarrotes y farmacias.

Tampoco se permitirá la instalación de tianguis o "fayucas" y los puestos de comida durante el día deberán ofrecer el servicio solo para llevar. Se deberá evitar salir de noche sin justificación y evitar salir de compras en familia.

Ayer, el alcalde de Tlahualilo, Alejandro Rodríguez Belmonte, informó que ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, se instalarán tres filtros sanitarios en el ejido Jauja que colinda con Francisco I. Madero, Coahuila; en el ejido La Campana, en los límites con el Estado de Chihuahua; y en el ejido Lucero que colinda con el municipio de Gómez Palacio. En estos puntos de revisión participará Protección Civil, Policía Estatal y municipal y personal de enfermería que contratará el Ayuntamiento.