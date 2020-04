Las palabras tienen la palabra

SI MAL NO ME EQUIVOCO

Ayer escuché a un conductor de televisión que dijo esa frase, que por cierto no es la primera vez que le oigo: Si mal no me equivoco… Y me dio risa y me quedé asombrado porque el individuo la dice y sigue hablando tranquilamente porque ni siquiera se da cuenta del error.

Este tipo de disparates suceden con frecuencia porque mezclamos dos dichos o simplemente porque impunemente descomponemos una frase prefabricada. En este caso el tipo confundió "si no me equivoco" con "si mal no recuerdo" y el resultado fue ese tremendo dislate que le pasó inadvertido.

Hay otro conductor a quien escuché decir "Es un grito a voces" lo cual me provocó una sonora carcajada porque el dicho correcto reza: "es un secreto a voces" cuando uno se refiere a algo que se supone que nadie sabe pero la verdad es que todo mundo conoce. ¿Sabías que la mujer de Anastasio lo engaña con el lechero? ¿Que si lo sabía? ¡Pero si es un secreto a voces..! En ese caso la expresión "a voces" equivale a: "a gritos" o sea que "es un grito a voces" es equivalente a decir "es un grito a gritos".

Un maestro de la universidad usaba mal una de estas frases hechas. El quería decir: "Bueno, me voy muchachos, pero no sin antes recordarles que el lunes tenemos el examen…" pero suprimía el "no" y quedaba al revés: "Me voy sin antes decirles…" o sea que nos estaba avisando que no nos iba a avisar que iba a haber el examen.

Hay gente que parece que se especializa en esa tarea de descomponer refranes y tergiversar dichos y frases hechas, lo cual logra con el solo hecho de cambiar una palabra por otra parecida.

Por ejemplo: "curarse en salud" es una expresión que indica "protegerse al máximo contra algo negativo que pueda suceder", pero mi amigo Eustaquio, queriendo ser muy elocuente decía: "Yo te aconsejo que mejor, por si acaso, te cubras en salud…" en lugar de aconsejar que la persona "se cure en salud". Al cambiar un verbo por otro la frase perdía todo sentido lógico.

A ese anterior, yo lo relaciono con otro que confundía los mismos verbos pero al revés: En lugar de aconsejarte que te "cubras la espalda", decía "yo te aconsejo que te cures la espalda" y el que recibía el consejo se quedaba preguntando: "¿Qué me cure la espalda? ¿De qué? si no la tengo enferma…"

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA: Chuponcito (así se pone su nombre): Si tengo gripa ando agripado, ¿y si tengo gripe?

LE RESPONDO: Si tienes gripe, andas agripeado. Es un chiste demasiado viejo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La democracia, más que cualquier otro régimen, exige el ejercicio de la autoridad.