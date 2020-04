Reaccionan a posible desaparición del FONCA

Luego de que se diera a conocer que la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal se sumará a la extinción de todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, en atención al Decreto Presidencial recién emitido para destinar los recursos a atender la pandemia de Covid-19, la comunidad artística comenzó a inquietarse debido a que esa acción pondría al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) a pender de un hilo.

Fue el poeta David Huerta, que luego de saber la orden presidencial, escribió una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador y a la opinión pública, donde denunció que con lo anterior descrito, se habían activado las condiciones para desaparecer el FONCA.

El también profesor universitario advirtió que el fondo atraviesa por los momentos más críticos de su existencia, y que las condiciones para su desaparición se manifiestan con toda su fuerza en los últimos días.

"Si el FONCA desaparece, se habrá consumado uno de los peores atentados de nuestra historia en contra de nuestro arte, nuestra cultura, nuestra identidad nacional y nuestro patrimonio espiritual e intelectual. Toda la responsabilidad de ese hecho recaerá en quienes han decidido tomar decisiones apresuradas e irreflexivas", se lee en el escrito.

Cabe mencionar que este organismo público mexicano que forma parte de la Secretaría de Cultura, otorga apoyos (a través de convocatorias) a los artistas mexicanos desde 1989. Y es ante su posible desaparición que tres creadores coahuilenses, que han sido becarios de este fondo, dan su opinión al respecto.

El escritor Daniel Herrera, quien fuera beneficiario en la generación 2012- 2013, reiteró que "en un país como México donde el mercado de arte es muy limitado", la cancelación de esta beca afecta directamente a los artistas que no generan obra para caber en ese mercado, por ende, al no contar con otro apoyo se le hará imposible vivir de lo que saben hacer.

"La forma de esta beca es que funcionan para este tipo de artistas. Pero de que hay un montón de personajes en un país que viven de pedir becas y no producen, hay, es un hecho. Se podría hacer un tipo de auditoria a ese tipo de personajes pero creo que es parte de los defectos que puede tener un fondo como el FONCA, pero este resultado, que no es deseable, es menor a un lado de resultados que sí se esperan".

Para Herrera la eliminación del fondo sería un error. "Los resultados que está dando este gobierno me parecen como un mal chiste. Pero en especial en este ámbito, en el de la cultura. Desde un principio se observó que había una guerra de baja intensidad, hubo un interés por ir desapareciendo todo este ámbito de ayuda a los artistas, creo que el presidente y su cámara no valoran el arte que no tenga una propuesta social".

Por su parte, la actriz e instructora teatral Martha Eugenia Chávez Vélez, quien actualmente es becaria, dijo que los seleccionados de recibir el apoyo este año, apenas están arrancando con la realización del proyecto propuesto.

Para ella es fundamental que este fondo exista, pues dice, es uno de los mecanismos más transparentes al que los artistas del país pueden acceder.

"Se accede a través de una convocatoria pública, el acceso a esos recursos no depende de la simpatía o favor de nadie, me refiero específicamente al burócrata en turno o bien, contactos políticos, sino de un planteamiento de creación sustentado en la trayectoria del artista que se postula y que es evaluado por otros artistas con mayor trayectoria, que en la mayoría de los casos no se conocen entre sí".

Mencionó que una consecuencia real, desprendida de eliminar este fondo, tiene que ver con que se presente un desarrollo más lento en relación a investigación y creación artística en el país.

"Quizás sea el momento hacer cambios, pero no desaparecer ese fondo", finalizó.

Por último el artista escénico Patricio Villarreal Ávila, que desde el 2018 accedió al apoyo con duración a tres años y mantiene su proyecto propuesto en curso, opinó que difícilmente sin la existencia de organismos como el FONCA, los artistas mexicanos podrían llevar a cabo un sinfín de acciones artísticas en el país.

Aunque para él la forma de operar de este fondo es insuficiente y ciertos estatutos a lo largo de 30 años de su creación, tendrían que cambiar, desaparecerlo, dijo: "sería una declaración de enemistad innecesaria contra la comunidad artística que creo, no traerá nada positivo".

Así mismo enfatizó que le parece lamentable que la discusión gire sobre el panoramade de si desaparece o no, "creo que el debate tendría que estar en otro lugar, por un lado desde el lugar del gobierno tendrían que estar pensando en otro tipo de estructuras o infraestructuras que posibiliten también no sólo a la manera de lo que este gobierno a imaginado de cuál sería el trabajo que tendrían que hacer los artistas, en un momento que se auto llama de cambio y de transformación de una realidad bastante complicada". Por último señaló la reacción de otros artistas mexicanos, que sólo reaccionaron cuando se planteó esta posibilidad de desaparecerlo, pero que, dijo, jamás cuestionaron su manera insuficiente de operar.