Enfermero del IMSS denuncia en redes que le arrojaron huevo en la calle

Por medio de redes sociales, un enfermero y trabajador del IMSS en Mérida, Yucatán, denunció haber sido víctima de personas que le arrojaron un huevo en la calle.

Rafael Ramírez Morales, como se identifica en Facebook, dijo que los hechos ocurrieron durante el sábado cerca de las 07:40 de la noche, mientras esperaba su transporte tras terminar su turno en el hospital, momento en el que fue sorprendido por dos sujetos en motocicleta.

"Mientras esperaba mi transporte, dos sujetos en moto me tiraron un huevo en el uniforme, pensé que esta clase de cosas no pasaban en nuestra ciudad, me sentí impotente al no poder hacer nada, mientras ellos se retiraban a carcajadas... La acción fue la de un cobarde y es increíble que tengamos que soportar esta clase de agresión o humillación por parte de gente tan ignorante", detalló Ramírez en su publicación.

Así mismo el joven aprovechó para expresar lo triste que se siente con este tipo de acciones, ya que en estos momentos el personal médico es quien está dando su mayor esfuerzo para combatir la pandemia del COVID-19.

Además, Rafael compartió su experiencia acompañado de una ilustración que muestra a un doctor y al 'coronavirus', quien le dice que 'de los que se debe cuidar realmente es de las personas que los agreden'.

Cabe destacar que en semanas recientes se han registrado diversos ataques con cloro a enfermeros y médicos en las calles.