VIRAL: Grupo de corderos juegan en parque infantil durante cuarentena

Según detallan medios internacionales, los hechos fueron registrados en la ciudad de Preston, donde el rebaño hizo uso de las instalaciones del parque para hacer algo de ejercicio.

El material difundido en redes, muestra a los corderos sobre una ruleta para niños, escena que ha conquistado a internautas.

Según detalla el portal Irish Post, las imágenes fueron registradas por un transeúnte de nombre Debbie Ellis y compartidas por la BBC.

These lambs know how to get their daily exercise!

They were spotted in #Preston #Coronavirus #socialdistancing #BBCBreakfast pic.twitter.com/LHPgka17Rx