'A mí me gustan doctores'; crean reggaetón inspirado en López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas para los mexicanos en la actualidad, gracias a su trabajo contra la epidemia del coronavirus, lo que además de convertirlo en protagonista de decenas de memes, ahora incluso cuenta con un reggaetón en su honor.

En redes sociales, internautas se dieron a la tarea de hacer una edición con la canción 'Mayores', de Becky G y Bad Bunny, modificando la letra para que se adaptara al epidemiólogo y sus recomendaciones ante la pandemia.

"A mí me gusta que durante la semana, me hable de coronavirus en la noche y la mañana (...) Me gusta el caballero que no quiere asustarte pero dice que en casa tú ya deberías aislarte, no importa que sea otro mes más. A mí me gustan doctores, de esos que son asesores, que mandan a cuarentena pa' que te mejores. Que sana distancia guardes y que cuides lo que tocas, pa' que te laves las manos y uses cubrebocas ¡Cubrebocas!", dice la canción que es acompañada por el videoclip original de la canción con escenas e imágenes de Gatell.

El éxito de esta canción creada por los fans no ah tardado en viralizarse, consiguiendo miles de reproducciones en redes sociales.