Se tatúa en la espalda el retrato de su novia para ‘demostrarle su amor’

Truong Van Lam, de 22 años, se tatuó el retrato de su novia en la espalda para así ‘demostrarle su amor’.

El trabajo se completó en tres sesiones separadas, llegando a un total de casi 24 horas de labor. Truong comenzó en noviembre pasado y finalmente el resultado está listo: el retrato gigante del rostro de su novia Luong Kha Tran, de 20 años.

No es el primer tatuaje que el joven vietnamita se hace sobre ella, también tiene su nombre y fecha de nacimiento tatuados en el pecho, así como dos coronas con ambas iniciales en sus muñecas.

“Hice esto sobre todo, porque amo mucho a mi novia, y porque quería demostrarle que realmente quiero estar con ella. No me arrepiento ni tengo dudas. Todos tienen sus propias formas de expresar sus sentimientos y pensamientos, y siempre que no afecten a otras personas, no hay problema”, dice él.