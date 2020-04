Para Empezar

En agosto aparentemente se podría empezar a ver la luz para programar otra vez eventos masivos en donde entran todos nuestros amados deportes que en estos momentos todos extrañamos a rabiar. Más allá de que lo primero es quedarnos en casa y cuidarnos, llegará un día en donde alguien tendrá que decidir que el mundo, las pelotas y los balones deben volver a rodar, no comparto que pensar en eso te vuelva un inconsciente o un insensible ante tan dramática situación mundial, es más, hasta creo que nos hace bien pensar en eso que estar clavados todo el santo día en las malas noticias.

Hablar de agosto es ser realista, el problema de China empezó en enero, estamos en abril y los chinos empiezan a salir a las calles y a tomarse en serio reanudar sus ligas profesionales sin tener aún nada oficial, de hecho una petición de su liga de baloncesto de concentrar la actividad en una ciudad “libre de Coronavirus” fue de momento rechazada, dicha petición aplacó una idea parecida que la NBA quería emular en Las Vegas o incluso irse a jugar a la mismísima China.

En Estados Unidos que es el país con más infectados de Coronavirus en el mundo se habla de agosto como posible mes de reanudaciones, saben que las pérdidas de no jugar una temporada completa pudiera incluso ser mortal para alguna de sus ligas y así afectar no solamente a los actores visibles como jugadores y organizaciones sino también a toda la gente que vive del deporte directa o indirectamente, una industria que solamente en lo que respecta al béisbol genera al año la friolera de 5 mil millones de dólares.

Aquí en México aún no entramos en la fase tres (no sé por qué) como nuestros vecinos del norte pero los siguientes dos meses que nos vienen serán los peores en cuestión de la pandemia a menos de que ocurra un milagro. Por lo tanto nuestra industria del deporte profesional organizado también debe de empezar a pensar en agosto como un posible mes para reanudar la actividad, con los detalles que cada liga decida. El beisbol no había arrancado pero La Liga MX deberá ver cómo termina el Clausura 2020, liguilla directa y jugar el Apertura con jornadas dobles para que quepa con todo y liguilla, en fin, eso es lo de menos, la cosa es reanudar.

Agosto se lee y se escucha muy lejano en su mente pero todo pasa, incluso todo esto va a pasar y si seguimos aquí veremos cómo será el deporte profesional después del Coronavirus. Nada será igual pero ¿qué tan distinto podrá ser?