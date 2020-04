Construye el Conacyt ventiladores ante brote del COVID-19

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) trabaja en un proyecto de construcción de ventiladores para pacientes que requieran atención de terapia intensiva por contagio de COVID-19.

En su conferencia de prensa mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que participan en este proyecto centros de investigación, científicos e investigadores del Conacyt.

López Obrador explicó que el modelo de ventilador ya está en fase de pruebas y que en un plazo de 10 días la institución estará en condiciones de dar a conocer sus capacidades para desarrollar los aparatos.

"Yo espero que podamos pronto dar una muy buena noticia, que sería algo concebido, creado, inventado en México, construido en México por científicos mexicanos", manifestó el mandatario.

"Todavía no podemos decir que ya se va a lograr el poder tener este tipo de ventilador, porque está en prueba, pero ya está pasando las pruebas, ya va bien, nos falta, según la directora del Conacyt, 10 días más para poder saber".

El mandatario detalló que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez, le escribió para expresarle su preocupación sobre el decreto que desaparecerá los fideicomisos públicos, "más ahora que están necesitando fondos para la elaboración del ventilador", dijo.

Refirió que la funcionaria le indicó que existen 64 fondos de ese tipo en el Conacyt, aunque ya se trabaja en su revisión para reducirlos.

"Cuando me dice que tienen 64 fideicomisos me dice también, con la honestidad que le caracteriza: 'es que con dos podríamos tener los fondos', y leí una parte de la nota que me dice: 'es más, creo que con uno'", añadió.

"Desde luego el secretario de Hacienda tiene instrucción para que no falten los recursos para el Conacyt ni a ninguna institución (...) ", indicó.