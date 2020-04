Segob descarta sanciones contra quien no cumpla cuarentena por COVID-19

La Secretaría de Gobernación (Segob), por medio de su titular, Olga Sánchez Cordero, afirmó que existe la posibilidad de que los ciudadanos en diversos estados del país tramiten amparos contra las sanciones que se les puedan imponer por no permanecer en cuarentena por el coronavirus COVID-19.

Enfatizó en que el Gobierno federal ha decidido invitar a la población a quedarse en su casa para evitar la propagación del virus pero que ha descartado aplicar sanciones contra quien no lo haga, a diferencia de lo que ocurre en otros estados.

"No estamos tomando a nivel federal lo que algunos estados están penalizando, inclusive no solamente con multas sino con privación de la libertad y restringiendo en este sentido algunas otras medidas", dijo.

"Siento que pudieran ser motivo de amparos y siento también que pudieran ser procedentes estos amparos en relación a las medidas que algunos gobernadores están tomando adicionales".

Reconoció que debido a que no existe un Código Penal Único, cada entidad federativa en el ámbito de sus competencias puede tomar medidas penales contra quienes salgan de sus casas durante la pandemia.

Hasta ahora, se tiene registro de que en Guerrero, Sonora, Yucatán y Puebla, los gobiernos locales han establecido sanciones contra quienes salgan de sus casas o contra los establecimientos que no permanezcan cerrados al menos hasta el 30 de abril próximo.

El Gobierno federal se reunirá semanalmente con los gobernadores de toda la República para coordinar las acciones que se realizarán durante la pandemia por el coronavirus COVID-19.

Sánchez Cordero informó que coordinará la comunicación entre gobernadores, presidentes municipales y el Gobierno federal para atenderlos conforme a sus necesidades.

Para ello, el país fue dividido en regiones norte, centro y sur, por lo que las reuniones se realizarán con los gobernadores de las entidades por región.

"Estoy coordinando con todos los gobernadores y los presidentes municipales los temas, por eso va a estar el canciller, Marcelo Ebrard; yo y el Secretario (de Seguridad y Protección Ciudadana), Alfonso Durazo, para el tema de seguridad y de la Guardia Nacional", detalló.

"Vamos a atender las diversas regiones de acuerdo a las necesidades de cada gobernador".

Descartó la necesidad de realizar pruebas de COVID-19 a todos los gobernadores de la República para evitar desabasto. "Cada quien puede hacerse la prueba si quiere hacérsela, pero yo sugeriría que las pruebas no se hagan sino solamente cuando tengas síntomas", dijo.

"Tenemos un número limitado de pruebas y no alcanzarían para toda la población y no hace falta que (los gobernadores) se la hagan, quien se la quiera hacer que se la hagan pero yo tengo mis reservas, yo no me la voy a hacer, mi familia no se la va a hacer".

Destacó que los tres gobernadores contagiados, Omar Fayad, de Hidalgo; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro y Adán López, de Tabasco; dieron un ejemplo a la ciudadanía al quedarse en casa mientras se recuperaban de COVID-19.

"Estuvieron en su casa, no ocuparon una cama en hospital y pudieron recuperarse y estar en su casa sin estar en el hospital, esto es un gran ejemplo a la ciudadanía porque no tenemos las camas necesarias para todos los contagiados", recordó.

"Si ellos pudieron recuperarse en su casa siendo gobernadores y no ocupando una cama en un hospital, es un ejemplo maravilloso".

Enfatizó en que incluso el gobernador Fayad estuvo a punto de requerir intubación pero logró recuperarse solo.