El Hospital General de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, que en unos días será operado por la Secretaría de la Defensa Nacional para atender a pacientes del nuevo coronavirus, sufrió durante la madrugada de este lunes, daños al parecer intencionales, en puertas y diversas áreas, pues aparentemente sujetos rociaron un líquido flamable y después le prendieron fuego.

La administración municipal, que encabeza el alcalde Daniel Omar González Garza, denunció el hecho en la página oficial: "El Republicano Ayuntamiento reprueba enérgicamente los daños ocasionados en las Instalaciones del Nuevo Hospital que se encuentra en construcción para el servicio de la región norte del Estado de Nuevo León".

En el mensaje que el alcalde también publicó en su perfil personal, se asentó que el ayuntamiento ha girado instrucciones a la Policía Municipal para resguardar dichas instalaciones que se encontraban bajo el cuidado de personal de seguridad privada por parte de la compañía constructora que se encarga de concluir los trabajos en el nuevo centro hospitalario.

En tanto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que alrededor de las 14 horas elementos de Fuerza Civil recibieron un reporte y solicitud de apoyo en el municipio de Sabinas Hidalgo, pues se les informó sobre daños ocasionados por el fuego en un hospital en construcción.

Al arribar a la construcción que se localiza a orillas de la carretera Nacional 85, a la altura de la colonia Hacienda Larraldeña, ya se encontraban en el sitio policías municipales de Sabinas Hidalgo, quienes refirieron sobre la existencia de daños en el interior de la construcción, que fueron presuntamente provocados por un material flamable.

Las partes afectadas fueron las puertas de acceso, una bodega donde se guardaban botes de pintura, y escombro que había dentro de las instalaciones hospitalarias.

Al ser interrogados sobre este hecho, los trabajadores presentes aseguraron que no habían escuchado algún ruido que alertara sobre los daños, pero al percatarse de los mismos, dieron aviso a las autoridades.

En tanto peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al sitio del incidente para investigar las causas del incendio, y en su caso tratar de dar con el o los responsables y proceder en su contra.

Ciudadanos de Sabinas Hidalgo repudiaron el ataque a las instalaciones, y lo atribuyeron a gente que en su ignorancia y egoísmo pretende evitar el funcionamiento del centro médico con tal de causar caos en el país.

El nuevo hospital, que tentativamente estaría en operaciones a partir de abril de 2018, es objeto de trabajos acelerados para que en unos días quede a cargo de la Sedena para atender durante la contingencia sanitaria a pacientes con Covid-19 en la región norte de Nuevo León.

Se trata de un hospital de segundo nivel, dependiente de la Secretaría Estatal de Salud, que fue planeado para contar con 60 camas en espacios semiprivados, áreas de cuidados intensivos para adultos y neonatales, shock trauma, dos quirófanos y 20 consultorios con médicos especialistas.

Nuevo León llegó a cuatro víctimas mortales de covid-19, con el fallecimiento de un hombre de 77 años de edad la noche del domingo en el Hospital Universitario, el cual tenía como enfermedad previa un cáncer de próstata, informó el Secretario Estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

El paciente había ingresado al nosocomio de la UANL, con fiebre, tos, malestar general, dolor de músculos y articulaciones, así como dificultades para respirar. El contagio ocurrió por trasmisión local, dijo el funcionario estatal.

Asimismo, el secretario de Salud, informó que el número de casos confirmados con la enfermedad, de acuerdo a las pruebas del Indre, se mantuvo en 92, los mismos de ayer, mientras la cifra de pacientes que dieron positivo a la enfermedad en hospitales y laboratorios privados subió de 52 a 54, para un total de 146 personas que han contraído la enfermedad, al tiempo que hay 19 casos sospechosos.

Hasta este lunes hay 19 pacientes hospitalizados de los cuales ocho están en estado crítico, muy graves, y once están en condiciones delicadas, tanto en hospitales públicos como privados; pero de ellos once ya están confirmados y ocho en sospecha de que contrajeron el nuevo coronavirus. Asimismo 61 pacientes se han recuperado desde el once de marzo, cuando se registró el primer caso de covid-19 en la entidad.

En cuanto a los dos nuevos pacientes se trata de una persona de Reynosa, y una doctora que se contagió en la unidad médica del IMSS de Monclova, Coahuila, que vino a atenderse a un hospital privado de Monterrey donde permanece en condiciones estables de salud.