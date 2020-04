Así puedes hacer un cubrebocas de tela en menos de un minuto

Ante dicha escasez, algunos han optado por crear sus propios tapabocas con materiales sencillos.

Un ejemplo de ello es el anestesiólogo y cirujano general del Ejército de Estados Unidos, Jerome Adams, quien compartió un práctico tutorial para elaborar dicha prenda con un pedazo de tela y dos ligas.

Tal como lo muestra el clip, con un par de dobleces y acomodando las ligas en el lugar correcto, tendremos un tapabocas casero en menos de 45 segundos.

#DYK? @CDCgov's recommendation on wearing a cloth face covering may help protect the most vulnerable from #COVID19.



Here's how you can make one today, in just a few easy steps: pic.twitter.com/eFuE7Brw0J