¿El coronavirus fue originado por la red 5G?

Tal como lo han señalado expertos, se especula que éste nació en la ciudad de Wuhan, en Hubei, China, lugar que se convirtió en el epicentro del coronavirus en el país asiático. Dicho sitio se volvió además blanco de teorías, al comenzar a difundirse el rumor de que el COVID-19 había sido causado por el consumo de animales exóticos, entre los que destaca el murciélago y el pangolín.

Recientemente algunos usuarios han echado a volar su imaginación con diversidad de teorías conspirativas, entre ellas la que asegura que el coronavirus ha sido propagado por la red 5G.

Según señala dicha hipótesis, el virus habría comenzado en Wuhan, porque en dicho lugar se instaló la red 5G por parte del gobierno chino, lo que habría comenzado todo.

Pese a que esta teoría carece de sustento científico, existen personas que creen firmemente en ella y han llegado incluso a acosar a trabajadores que se encargan de la instalación de las antenas.

This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pic.twitter.com/5z35r6sabp