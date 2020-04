Hace ejercicio cerca de una escultura de cuchillos y se arrepiente

Sufrió un corte de tendón y nervio y necesitó 25 puntos de sutura luego de caer sobre una de sus propias creaciones mientras se ejercitaba, recoge el New York Post.

"Definitivamente voy a repensar cómo manejaré los cuchillos en el futuro, y tal vez no haga arte de cuchillos en absoluto", dijo Erichse.

"Entonces resulta que soy un idiota", escribió en su cuenta de Twitter, tras asumir toda responsabilidad por el accidente.

"No se necesita mucha fantasía para imaginar lo que podría haber sucedido", detalló en su publicación. “No hace falta decir que me caí, y me caí sobre la escultura de cuchillos. . . porque soy un idiota que deja por ahí cosas que ponen en peligro la vida", añadió.

No es la primera vez, sin embargo, que decide hacer algo potencialmente arriesgado, un video en su canal de YouTube llamado "El caos es una escalera" lo muestra subiendo una escalera llena de cáscaras de plátano. Su clip más popular, consiste en estallar globos colgando del techo con cuchillos.

So it turns out I’m an idiot



Yesterday I was making one of my furniture aerobics videos and I was balancing on something sketchy.



Needless to say I fell, and I fell onto my knife sculpture (second pic) because I’m an idiot who leaves life threatening items standing around pic.twitter.com/VuQjVP9Z58