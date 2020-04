Captan increíble 'pilar' que desprende el Sol en Reino Unido

Tal como lo muestran las fotografías, la estrella pareció desprender de sus rayos un 'pilar solar' que apuntaba a las alturas, hecho que fue registrado el sábado al atardecer.

De acuerdo a la explicación proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, dicho fenómeno forma parte de una ilusión óptica generada por partículas de hielo o agua durante el amanecer o el atardecer, las cuales reflejan la luz en el aire. Recoge RT.

Por supuesto el fenómeno se convirtió en todo un increíble espectáculo que enamoró al público.

Favourite photo from the walk last night #sunpillar #cirrus #icecrystals #coronawalk #iphonephotography pic.twitter.com/JEkwZdeQQc

Here is the sun pillar from Gloucestershire @GlosWeather pic.twitter.com/P8nWbV2rso