Idea una forma divertida de interrumpir sus reuniones de trabajo

Para darle un toque de ingenio a sus reuniones de trabajo, creó una ilusión óptica en su fondo de pantalla de Zoom.

La broma consiste en que Dan, sentado en su habitación mientras trabaja, de pronto es interrumpido por alguien entrando por la puerta, excepto que ese alguien es él mismo, recoge el diario Mirror.

La idea ha provocado todo tipo de comentarios cómicos que se divierten con la creación.

Today I made a Zoom background of myself accidentally walking in on myself in a Zoom meeting. pic.twitter.com/Rl2AsjfZ7V