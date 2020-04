Las palabras tienen palabra

El verbo apergollar yo pensaba que era una palabra surgida del habla popular, pero investigando me encontré con que no es así. Apergollar es descomposición de apercollar que significa “asir fuertemente por el cuello”. Viene del latín per collum que significa precisamente “por el cuello”.

Hay muchas palabras como ésta que parecen tener una determinada procedencia y al escarbarle un poquito nos encontramos con que su origen es muy diferente. Cuando yo era niño, muchos trabajadores del campo se iban de "mojados", es decir que cruzaban ilegalmente la frontera con Estados Unidos, nadando en las aguas del Río Bravo y se iban "a las pizcas" porque, aunque era un trabajo arduo, en las plantaciones estadounidenses les pagaban en dólares, dinero que aunque fuera poco, era mucho más de lo que podían ganar en México donde se les pagaba poco y en pesos. Las pizcas era la cosecha de algunas plantas como el algodón, cosecha que se hacía manualmente y dejaba las manos hechas un desastre. Lo que quiero señalar particularmente es la palabra pizca que también se usa en recetas de cocina cuando nos dicen que pongamos, por ejemplo: "una pizca de sal" y uno pensaba que "pizca" era como un pellizquito y sí lo era, pero la palabra tiene su origen náhuatl que es el vocablo pishkani que significa "coger el maíz". La palabra menso está en el Diccionario como sinónimo de tonto, pero si lo tomamos literalmente, menso es "lo medido", lo que se midió. Para entenderlo con más claridad, pensemos que "lo inmenso" es lo que es tan grande que no se puede medir. Visitando un restaurante especializado en mariscos, veo en el menú un coctel de callo de hacha. Investigo un poco y resulta que es como la y griega que ni es i ni es griega. Lo mismo pasa con el callo de hacha que al parecer ni es callo ni es hacha. Es un músculo comestible de ciertos moluscos de la familia de los Pinnidae, muy apreciado por su sabor. ME PREGUNTA: Lila Rodríguez: ¿Cómo es correcto decir, respecto a los años: de 2020 o del 2020? LE RESPONDO: Las dos formas se consideran correctas. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes.