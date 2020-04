Fallecimientos en la cultura por COVID-19

La comunidad artística ha sido tocada por la pandemia mundial a causa del COVID-19, enfermedad que ha terminado con la vida de cantantes, intérpretes y músicos, artistas plásticos, actores y actrices, quienes con su quehacer alegraron la vida de muchos y algunos de los cuales recordamos hoy.

Uno de los primeros casos que se dieron a conocer fue el del violinista y director de orquesta Jean Leber (Francia, 1939), fallecido el 18 de marzo a los 80 años, luego de que presentara complicaciones respiratorias provocadas por este virus. El también docente formó parte de la Orquesta de la Suisse Romande, la Orquesta de París y la Ópera de Marsella.

Otro grande que partió fue el compositor y saxofonista Emmanuel N'Djoké Dibango (Camerún, 1933), también conocido como Manu Dibango o el abuelo del groove, quien se caracterizó por la fusión de jazz, soul y ritmos africanos; murió en París durante el pasado 24 de marzo a la edad de 86 años.

Con él se fueron también otras dos grandes figuras del jazz: el pianista y educador musical Ellis Marsalis (Nueva Orleans, 1934), leyenda de la cultura musical, quien dejó un gran legado como mentor, falleció el 1 de abril en su ciudad natal a la edad de 85 años, debido a complicaciones por una neumonía.

En esta misma situación se halla el trompetista Wallace Roney (Filadelfia, 1960), quien perdió la vida a los 59 años de edad. Su atracción por la trompeta nació desde que era un niño, lo que le permitió iniciar una carrera a temprana edad y forjar una importante trayectoria como solista.

Lo mismo ocurrió con el compositor, productor y bajista Adam Schlesinger (Nueva York, 1967), miembro de las bandas Tinted Windows e Ivy y Fountains of Wayne. Apareció en el soundtrack de diversas películas entre ellas That Thing You Do!, la cual le valió una nominación a los premios Óscar y a los Globos de Oro.