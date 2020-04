CoDi, un aliado para Susana Distancia

A un año de su nacimiento, el Cobro Digital (CoDi), plataforma de pago creada por el Banco de México (Banxico), tiene actualmente la oportunidad de probar que es una alternativa contra la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus.

Esta herramienta es la nueva forma de realizar pagos digitales libre de comisiones, mediante la cual se pueden realizar cobros y desembolsos desde el celular, al utilizar una cuenta bancaria o de alguna institución financiera. Además, sería una alternativa para enfrentar la pandemia en México, ya que permite hacer pagos sin necesidad de ir al banco o entregar dinero directamente a familiares que pudieran necesitarlo en estos momentos y a quienes no es posible ver, a causa de las restricciones sanitarias de la campaña de distanciamiento social, nombrada como Jornada Nacional de Sana Distancia.

Este sistema también ayuda a reducir el riesgo del manejo de efectivo, el cual cambia de manos millones de veces sin ningún tipo de protección o sanitización. Con la aparición del coronavirus, el banco central de China tuvo que poner en cuarentena sus billetes, con el fin de evitar la propagación de la enfermedad. El periodo de aislamiento del papel moneda en el gigante asiático duró entre siete y 14 días, y después de limpiarlos con rayos ultravioleta o someterlos a altas temperaturas, se retiraron de la circulación por un lapso de tiempo.

Por eso, alternativas como el CoDi cobraron relevancia en tiempos en los que la tecnología no deja de presentar avances. A diferencia de otras situaciones similares -por ejemplo, el brote de influenza A(H1N1), que paró actividades en 2009-, no se contaba con estos progresos y pagos digitales como en la actualidad. Para el gerente de marketing digital de la empresa Fintech Cuenca, David Dajud, CoDi es un ejemplo de cómo se están simplificando las transacciones digitales.

El directivo destacó que se evita el manejo directo de efectivo y garantiza que el dinero llegue en tiempo y forma, a través de códigos QR. "Al necesitar solamente de un dispositivo móvil con acceso a internet, CoDi permite reducir los riesgos ante escenarios de emergencia sanitaria como el que vivimos en la actualidad".

"La plataforma nos aleja del contacto con cajeros automáticos y efectivo que diariamente están al alcance de miles de personas", explicó el especialista. Mencionó que desafortunadamente su empleo aún es limitado, pese a que se estima que, hasta la fecha, la herramienta cuenta con más de 2 millones de descargas y se han realizado más de 230 mil operaciones por 181 millones de pesos. Dajud consideró que estas cifras pueden cambiar, ya que cada vez serán más usuarios interesados en probar su eficiencia, mientras cumplen el periodo de aislamiento preventivo ante el Covid-19.

Para quienes no tienen una cuenta bancaria o si todavía no usan CoDi, empresas Fintech como Cuenca les permiten tramitar una en menos de cinco minutos y comenzar a recibir pagos de manera inmediata, sin comisiones y con las medidas adecuadas de seguridad e higiene.

A principios de año, previo a que la crisis sanitaria llegara al nivel actual, los principales grupos financieros que operan en el país reconocían como reto para 2020 lanzar una estrategia para bancarizar a pequeños comercios, punto clave para el uso masivo de los pagos a través de CoDi.

"Estamos listos para promover esta herramienta. No es un esfuerzo sólo de Banxico, sino también de los adquirientes, que promocionen su uso en los comerciantes, en las pequeñas y medianas empresas, así como en los usuarios", dijo en una entrevista previa el director General Adjunto de Banca de Consumo y Patrimonial de HSBC México y Latinoamérica, Juan Parma.

Asimismo señaló que en la primera parte del desarrollo se ha avanzado en que los usuarios interesados hayan vinculado su cuenta bancaria a CoDi y estén dispuestos a utilizarlo como medio de pago, por lo que la meta es aumentar el número de comerciantes que lo pueden utilizar para cobrar.

"La infraestructura está. Ahora en lo que hace falta trabajar es en la adopción. Hay que trabajar desde el punto de vista del comerciante, que es quien genera el código QR y la adopción por parte del que paga. El consumidor ya está listo; ahora falta que el vendedor lo esté para cobrar. Ahí está el gran desafío", añadió Parma.

También a inicios de este año, el director General de BBVA México, Eduardo Osuna, señaló que se requiere un mayor esfuerzo por parte de las autoridades para definir reglas que eliminen el temor de los pequeños comercios respecto a que los cobros digitales son una herramienta de fiscalización.

El Banco de México (Banxico) estima que alrededor de 70 millones de mexicanos tienen acceso a teléfonos inteligentes, los cuales tienen el potencial de ser emisores y receptores de pagos electrónicos.

Sin embargo, únicamente unos 37.3 millones de mexicanos mantenían al menos una cuenta bancaria. "Es decir, aún existe una parte importante de la población que no tiene acceso al SPEI por no ser cuentahabiente o que tiene una cuenta bancaria, pero actualmente no realiza transferencias electrónicas", afirmó el banco central.