Ensayo sobre la cultura

Lo más peligroso del proceso que pasamos, son las personas que no toman conciencia del peligro en que ponen a todos, al no seguir las pautas que las autoridades sanitarias han decretado. El pensar que es una oportunidad para salir de vacaciones, o hacer fiestas, o simplemente irse a la plaza o los jardines públicos, es ayudar a que el virus se multiplique. No solamente se están arriesgando a ellos mismos, sino también lo hacen con sus familias.

El niño y el adolescente pueden pensar que a ellos no les incumbe lo que sucede. Para eso tienen a sus padres, con la obligación de protegerlos resguardándolos del peligro. ¿Pero qué es lo que pasa cuando son los padres los indolentes? Necesitarán a alguien para hacerlos entrar en conciencia y afrontar con madurez, la adversidad. Ese es el papel de las autoridades; aunque muchas veces no podamos comprender la razón por la que nuestra libertad es limitada. El niño tampoco lo comprenderá, pero el adulto sabe que es para su bien. El inmaduro tampoco lo va a entender, pero la autoridad sabe que es para beneficio de toda la ciudad y de toda la nación. A nadie nos gusta lo que está pasando y la única manera de combatir este mal es seguir las instrucciones que se nos dan. Si tiene que salir por causa de fuerza mayor, use tapaboca y los productos recomendados para desinfectarse. Aunque no esté enferma, el objetivo es evitar el contagio. Nunca se sabe quién lo está. La naturaleza no hace distinciones. Ser maduro y ser responsable es tener conciencia de la emergencia y actuar consecuentemente. Poner su parte para resolver no solamente su problema, sino el de todos. Usted es libre mientras no ponga en riesgo la salud de los demás; cuando lo hace, se convierte en un asesino en potencia. Por otro lado, a la juventud le hemos permitido ser irresponsable e inmadura. Llegar al estado adulto no cuesta más que cumplir años. Muchos, son niños toda su vida, no se comprometen con nadie ni con nada, su principio es el del placer, viven el momento y echan a perder el futuro. Cada vez son menos los jóvenes que fundan hogares con estabilidad y cada vez son más quienes permanecen solteros, con hijos o sin ellos, sin salir nunca de la inestabilidad. Siempre han de encontrar una razón para no afrontar las responsabilidades. Toman los caminos fáciles de la huida: el alcoholismo, el sexo, la droga. Nunca representan seguridad. Niños sin conciencia. Se avocan a organizar fiestas, cuando se les ha dicho que es precisamente lo que se debe de evitar. Su mundito es tan pequeño y tan estúpido que no ven más allá de sus narices. Se entretienen con el juguetito; y ellos mismos se convierten en ese juguetito a merced de un explotador. De sobra es sabido que la inestabilidad que ha sufrido nuestro país en los últimos tiempos, de ahí surge; De todos los jóvenes vacíos que la única manera que tienen para sentirse vivos es por medio de productos externos que con el tiempo les atrofia la mente. Toda su vida van a ser dependientes; y sobre todo, un grave problema familiar. Nunca representarán un apoyo verdadero. Las reuniones que estos organizan son un peligro latente para todos los ciudadanos. Son caldo de cultivo para incrementar el contagio. No se puede confiar en la conciencia de algún infectado que no tome las medidas necesarias y asista porque tiene ganas de divertirse y esparza la enfermedad. Las autoridades deben de tomar el papel de padre y poner disciplina, dentro de la ley. La libertad de las personas tiene como límite mis derechos, si yo tengo derecho a la salud, las autoridades deben de combatir los puntos de contagio. Son los padres los que debieran de hacer responsables a sus hijos; pero si los padres son irresponsables, esto no va a ser posible. Son las autoridades las que deben de hacer responsables a los ciudadanos, pero si ellas mismas no lo son, tampoco será posible. Somos los ciudadanos mismos los que debemos exigir la responsabilidad y para eso debemos de serlo. ¿Cuándo vamos a empezar? Ya sale el mundo a exigir apoyos estoy de acuerdo. Hay que salir, ahora, a ofrecer ayuda, a poner nuestro grano de arena ante la adversidad.