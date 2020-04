Casos de sospecha por COVID-19 de clínica de Monclova, sin pruebas

Reyes Flores Hurtado, coordinador de delegados en Coahuila, demandó que pese a que alrededor de más de 40 médicos tuvieron contacto con quienes fallecieron, tras dar positivo a la prueba de COVID-19 en una clínica de Monclova, hasta la fecha no se les ha hecho una prueba real para conocer la dimensión en la que se encuentran los contagios.

Informó que los jóvenes médicos internos de pregrado, que tuvieron contacto con pacientes que fueron positivos de COVID-19, no se les han hecho las pruebas.

“Solo se les pidió que se fueran a su casa y que no estuvieran informando su ubicación y no dijeran absolutamente nada, lo que se me hace reprochable, pues debemos de atender esos jóvenes para saber cuál es la dimensión real del contagio”, dijo.

Añadió que aunque por fortuna éstos pueden atenderse a sí mismos, es necesario conocer la realidad de las cifras de contagio para quienes estuvieron en contacto con éstos.

Indicó que ocultar cifras no ayuda de nada al Gobierno de la República, pues se requiere atender a estas personas.

Expuso que lo anterior ya fue dado a conocer al Gobierno Federal y se ha pedido que se realice una prueba para conocer en términos reales y transparentes cuál es la dimensión del contagio y se pueda actuar en consecuencia.

De lo anterior se tuvo conocimiento, luego de que el súper delegado tuviera una reunión con dos médicos de la clínica en Monclova, quienes han manifestado que más de 40 médicos de base y pregrado, podrían ser casos sospechosos.

De los 40 médicos, alrededor de 20 se encuentran aislados. No obstante de éstos últimos 20, a diez no se les han hecho las pruebas, aún cuando han presentado síntomas.

Se ha estimado que la totalidad estuvo en contacto con el primer deceso en la clínica de Monclova, que fue un trailero y con el médico de urgencias que falleció, tras atenderlo en Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 de Monclova

Hasta el momento solo dos se han hecho las pruebas por aparte y salieron positivos, mientras el resto no ha tenido acceso a las pruebas.

Por lo anterior se ha solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la relación de médicos que tuvieron contacto en esta clínica.