SU SALUD BUCAL

La unión hace la fuerza- Pandemia (parte 3)

QUÉDESE EN CASA…

Debemos de hacer conciencia, esto no es juego, estamos en una pandemia, considero que los que nos queda claro debemos ocuparnos en concientizar a los que dudan, ya que no la han visto de cerca, no necesitamos que nos llegue para empezar a cuidarnos, me preocupa que no les queda claro lo importante que es cuidarse, y no contagiar a los demás. Ya hemos escuchado que si no se rompe la cadena de infección una persona infecta a 59,000 personas en lo peor de los casos. Seguimos viendo personas en la calle, paseando, los que tienen que laborar, que bueno, que su utilidad sea necesaria para que nuestro país siga manteniéndose, pero no salga sin necesidad. No es tiempo de divertirse afuera lo puede hacer en su casa. No esperemos a estar como en otros países, y que para salir tengamos que pedir permiso. Recuerde que el virus no se ve. El bien del todo es más importante que el bien de una parte es una cultura colectivista, que la practican en Japón. Ojalá así lo hiciéramos ya de siempre. Hemos escuchado, y visto todo tipo de protocolo: LAVARTE Correctamente las manos, con jabón que haga espuma, durante 2 minutos, enjuagarte bien.

Su sana distancia: 1 metro y medio o dos metros de preferencia. Saludarse de lejos, solo de reverencia. No tocarse nada.

Usar protector bucal, cubrebocas, se escucha que no, se escucha que sí, más vale, proteja a los demás y usted también. Asegúrese que su cubrebocas sirve, haga la prueba, si pasa un aerosol de agua no sirve. Si la saliva fuera de color rojo, le aseguro que la traemos en todos lados. También utilice lentes que le proteja completamente los ojos. No se toque la cara. Sea extremadamente exagerado. Utilice protocolos de entrada en casa, salga con ropa y calzado, pero al regreso, al volver, no toque nada, cámbiese de zapatos, deje afuera los que traía puestos, o tenga en la entrada un líquido con cloro para desinfectarlos, deje bolso, llaves, cartera etc., en una caja en la entrada, inmediatamente esa ropa póngala en una bolsa, Lávese las manos con gel, y después con jabón, si es posible báñese. Limpie su celular, y las llaves de su casa o vehículo. Tenga cuidado con el manejo de sus cosas personales, asee continuamente su bolsa, cartera, lentes, etc. Si fue de compras, lo que traiga del exterior, lávelo si utilizo guantes tírelos, así como el cubrebocas, este solo dura un tiempo nos es para todo el día, y mucho menos para días. Utilice soluciones para limpiar. Por supuesto que no es posible hacer una desinfección total, lo importante es reducir riesgos. El estornudo o la tos, o la limpieza de nariz, no hacer el estornudo de etiqueta, utilizar un pañuelo desechable colocarlo en una bolsa de plástico y tirarlo, al hacerlo en nuestro cuerpo, nos ensuciamos.

No entre en pánico, no tenga miedo, esto le va a perjudicar. Tenga fe que las cosas no son para siempre.

Es necesario mantener su sistema inmunológico bien, durmiendo, comiendo, y haciendo ejercicio.

No se automedique, no tome medicamentos que contengan aspirina, naproxeno, ibuprofeno. Solo paracetamol, o acetaminofén.

Recuerde que hay enfermedades que dan síntomas parecidos: gripa, alergia, dengue. La diferencia con el COVID-19 es falta de aire.

Esto nos va a causar muchos estragos familiares y económicos, entre más hagamos lo que debemos hacer, más pronto saldremos de esta. Si te sientes mal, quédate con mayor razón en casa. Cuidarnos entre todos, recuerde cada individuo contribuye al bien de todos. El coronavirus, es invisible, algunas personas lo cursan sin síntomas, por eso el mayor de los cuidados.