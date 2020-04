La Columna de Rosell

ESPN Deportes hizo una encuesta para determinar las peores diez contrataciones en los últimos veinte años de las Chivas Rayadas del Guadalajara y no deja de llamar la atención que la mitad han sido ex santistas, de estos cinco futbolistas con excepción de uno, los otros cuatro triunfaron en el equipo lagunero y dos de ellos son ídolos indiscutibles.

La lista la encabeza Carlos "el Gullit" Peña de grandes condiciones, pero con una falta de voluntad y determinación de llamar la atención. En segundo lugar como las peores contrataciones de los últimos veinte años de Chivas, nuestro Oribe Peralta, si, el ídolo de La Partida, el héroe olímpico, el cazador de Tigres, el delantero completo, quien combina combatividad con la clase, pero nadie puede derrotar al tiempo, Oribe fichó con el Guadalajara a los 35 años, el incluso antes de hacerlo había mostrado su deseo de ir a Santos a retirarse sin grandes pretensiones pero su agente en un movimiento maestro y aprovechándose de unas ingenuas chivas lo firmaron ¡por dos años¡ o sea cuatro torneos y pagándole el mismo generoso sueldo que le pagaban la Águilas. Oribe naufragó con solo un gol en Liga y otro en Copa.

El tercero en este top ten de la ignominia es Luis Ernesto Pérez otro que dilapidó lo que pudo haber sido un buen cierre de su carrera, pero cayó en los mismos errores que el Gullit. El cuarto es Ángel Reyna otro ejemplo de creerse súper crack antes de serlo, Reyna llegó en 2014 a Chivas y se convirtió en el mejor pagado para terminar en la filial de tercera división.

El quinto lugar otro inmortal lagunero, en el Clausura 2009, Jared Borgetti ya con el tanque en la reserva solo pudo jugar siete partidos con Chivas y no pudo anotar ni un solo gol. El mejor centro delantero que ha tenido México y que fue cosechando triunfos gracias a algo esencial, conocer sus limitaciones y explotar sus virtudes. Aun así, Jared en su aventura en el rebaño salió perdiendo.

Sexto puesto el central y también ex santista Aarón Galindo, las chivas lo trajeron de Europa y su paso por el equipo tapatío solo trajo críticas y amargura, de ahí pasó a Santos y quedó campeón del Clausura 2012. Otro referente santista ocupa el séptimo puesto entre las peores contrataciones de chivas en los últimos veinte años, se trata de Juan Pablo Rodríguez "el chato" que llegó en 2006 a las Chivas, con el tiempo lo mandaron a la banca perdiendo definitivamente la titularidad, en 2007 llegó a los guerreros para triunfar clamorosamente llegando a proclamarse campeón en el 2008 como titular indiscutible.

Sergio Pérez es lugar ocho, el Cherokee fue contratado por Chivas en su desesperación de tener un delantero punzante y era el único mexicano disponible. Néstor Vidrio es el número nueve, el defensa, medalla de oro en Londres, aunque jugó cinco torneos nunca fue un referente o líder en la zaga tapatía.

Y por último, el lugar diez según ESPN para las peores diez contrataciones en los últimos veinte años de las Chivas, es otro ex santista, al que aquí los maloras bautizaron como el "Jet", Carlos Ochoa y ocupa el diez porque aquí en este tipo de top ten mientras más abajo menos mal, Ochoa marcó seis goles en 16 partidos con las chivas. Ochoa de las Chivas vino al Santos convirtiéndose en su onceavo equipo, todavía después de los Guerreros, el Jet continuó su travesía en otros ocho equipos.

La mayoría de estos fracasos en chivas, reverdecieron laureles en otros equipos inmediatamente saliendo del equipo tapatío, así es esto y seguirá siendo, no todo es cancha, existen multitud de factores que provocan el éxito o el fracaso del futbolista, como quiera no deja de llamar la atención que la mitad de los que integran la lista del escarnio sean ex santistas y dos delanteros de época como Jared y Oribe. Amigos que les sea leve su enclaustramiento y aguantar que cada vez falta menos.