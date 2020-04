Inventa mascarillas para evitar contagios

En medio de esta contingencia sanitaria, Diana Laura Valdés, originaria del municipio de Arteaga, ocupa su cuarentena para hacer mascarillas y donarlas a hospitales. Al momento ha realizado alrededor de 350 y hace un llamado a la población para que se sume a la causa. Ayudar sin lucrar.

La mascarilla protege del contagio y entre sus ventajas destaca que no es desechable, pues se puede lavar.

Diana Laura o 'Nanis', como la llaman sus amigos, es sobreviviente de neumonía por influenza H1N1.

"Yo creo en Dios y eso me hace que todo lo que hago se convierta en servicio. Mi hermano es doctor y en esta contingencia, al ver que los hospitales no están protegidos, me puse hacer mascarillas y mi hermano las distribuye donde reciben a los enfermos", dijo en entrevista para este medio.

Las mascarillas de acetato las realizó con material que tenía en su casa. Hasta el momento se han entregado en cinco hospitales y a sacerdotes. "Hice un video (publicado en su cuenta de Facebook Diana Laura Valdes) para que vean que está bien fácil y podemos respaldar al sistema de salud, a la Policía, a gente que está en contacto con personas. Esto es una cosa casera. Es algo que se me ocurrió, pero te cubre y protege".

Diana Laura, quien ahora reside en Monterrey, pidió a la ciudadanía sumarse a este esfuerzo y respaldar a quienes tiene la labor de atender a los contagiados. Pidió apoyar desde la compasión y no lucrar.

"No estoy haciendo negocio, en este momento estamos para ayudar. Yo sé que el sistema de salud dice que tienen muchas cosas, pero si podemos sumarnos, es el tiempo de sumar esfuerzos".

Además de pedir donaciones para realizar el material, también publicó un video donde se muestra cómo hacer la mascarilla, con el fin de que esto se pueda replicar.