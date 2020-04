Coahuilense crea mascarillas para evitar contagios de COVID-19

En medio de esta contingencia sanitaria, Diana Laura Valdés, originaria del municipio de Arteaga, ocupa su cuarentena para hacer mascarillas y donarlas a hospitales. Al momento ha realizado alrededor de 350 y hace un llamado a la población para que se sume a la causa. Ayudar sin lucrar.

La mascarilla protege del contagio y entre sus ventajas destaca que no es desechable, pues se puede lavar.

Diana Laura o 'Nanis', como la llaman sus amigos, es sobreviviente de neumonía por influenza H1N1.

"Yo creo en Dios y eso me hace que todo lo que hago se convierta en servicio. Mi hermano es doctor y en esta contingencia, al ver que los hospitales no están protegidos, me puse hacer mascarillas y mi hermano las distribuye donde reciben a los enfermos", dijo en entrevista para este medio.