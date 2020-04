El planeta enfermo de Guy Debord

El miedo es uno de los sentimientos más poderosos. Gracias a él podemos comportarnos de manera egoísta e incluso podemos convertirnos en seres crueles. Un planeta enfermo es el que permite el deterioro del medio natural y por el cual tenemos consecuencias como el calentamiento global o la aparición de pandemias.

Guy Debord se interesaba por el cambio que posibilita el capitalismo, los efectos que causa sobre el mundo que habitamos y en nosotros mismos y nuestro pensamiento. La filosofía que nos rige es, para el filósofo y cineasta, la propia de un planeta enfermo.

Entre las ocupaciones del pensador Guy Debord se encontraban la filosofía, además de ser nombrado como un revolucionario, sus intereses artísticos lo llevaron a desempeñarse en la escritura y el cine, ambos utilizados como medios para comunicar sus ideas y pensamiento.

El francés es conocido por su aclamado libro La sociedad del espectáculo en el que conceptualiza una noción sociopolítica, precisamente del espectáculo, y mediante la cual habla de la realidad sesgada que padecemos mediante los medios de comunicación masivos.

En contraposición al espectáculo, el filósofo fundó la organización revolucionaria del Internacional Situacionista (en 1957), formada por artistas e intelectuales que intentaban combatir el sistema ideológico contemporáneo de occidente y acabar con la sociedad de clases, continuando con las pretensiones políticas de vanguardias artísticas como el surrealismo y el dadaísmo. Asimismo fundó la Internacional Letrista, un movimiento literario de poesía de vanguardia.

En El planeta enfermo, Debord habla sobre una contaminación que el ser humano contemporáneo sufre. A lo que llama de esta manera es de hecho una especie de influencia de los medios masivos que genera reacciones como el miedo colectivo y las reacciones irracionales.

Así mismo toca el tema de lo que llama una "moda" de la contaminación, algo a lo que se aspira de manera general, una tendencia a ser parte de una alienación que lo consume todo. Y para la que advierte, la cura es la rebelión en contra de cualquier poder o alienación que no haya podido ser notada, es decir, un análisis exhaustivo de nuestro mundo y de nosotros mismos.

Escrito en 1917, El planeta enfermo parece ser un ensayo que se mantiene fuera de la obra completa del autor, y sin embargo fue pensado para formar parte de la revista Internacional situacionista (1957).

Dejado de lado, el texto no vería la luz sino hasta 2004; diez años después de su muerte. Al ser integrado a la obra del filósofo, nos encontramos con una diferencia respecto a lo demás. Entre sus características están una preocupación ambientalista que no se había hecho notar, o por lo menos no de manera importante en sus escritos.

Pero la contaminación de la que habla Debord no se refiere únicamente a la huella de la acción humana y de la producción capitalista que destruye el medio ambiente. También habla del cambio que supone esto en el pensamiento de nosotros, los habitantes de esta contaminación.

Las causas de la situación que plantea el filósofo son los métodos del capitalismo, que convierte el entorno entero en una mercancía y hace parcial nuestra visión del mismo. Lo que al autor llama una "reificación" (una especie de cosificación que advierte la teoría de Karl Marx) de la vida misma. Si vemos la vida mediante este proceso alienante, ésta nos parece una cosa más; nos produce preocupación, pero nos podemos librar de este interés rápidamente.

La defensa de la vida se convierte en un objetivo para Debord, puesto que para él, el espectáculo la niega. La forma en que entendemos el mundo y la manera en que como especie hemos intentado dominarlo, es lo que genera una visión parcializada del mismo, y lo que nos aleja de entenderlo realmente y de defender la vida.

Las dinámicas de poder y económicas son las principales razones por las que, según el francés, la vida se entiende de esta manera incompleta. Pero no se trata de una visión simplemente poética de la realidad, sino que el filósofo hace uso de una narrativa histórica y antropológica para hablarnos de cómo es que surgen estas problemáticas.

Al declararse un "triunfo sobre la naturaleza" en el movimiento de la Ilustración, la vida humana se convierte en lo más importante por defender. Pensadores como Max Horkheimer y Theodor Adorno hablan de esta negación de la naturaleza como consecuencia de haber adquirido una mayor consciencia de sí mismos. Esto nos lleva a separarnos de la naturaleza, lo que a su vez nos llevó a negarla.

Estos procesos son autogenerados, como consecuencias aparentemente arbitrarias del mundo en que vivimos y la visión que tenemos como sociedad de consumo. Las maquinarias que aceleran la producción de bienes han sido vistas como lo que generará un cambio enorme en que el trabajo asalariado desaparecería y las personas tendríamos mayores libertades. Este pronóstico es el que el autor francés ha criticado, ya que este progreso tecnológico, por el contrario, nos sume más aún en la alienación.

Esto nos deja ante un panorama que aceptamos como real, pero a cambio obtenemos una mentira, y mientras continuemos de esta manera, se seguirá en un camino de producción que el autor denomina la "producción de la no-vida", es decir, el trabajo para crear algo sobre el mero ideal de nuestra sociedad de consumo, que finalmente acabará con la subsistencia material.

El mismo proceso en que damos nombre a todo ha hecho que tengamos cada vez más necesidades creadas y productos que consumimos para saciarlas. En El planeta enfermo se menciona que actividades tan comunes como dormir, alimentarse o beber agua, han tenido su respuesta en la producción de productos como pastillas para dormir y demás aditamentos.

Al existir como parte de esta contaminación de la que habla Debord, al adaptarnos a ella y sentir que es parte esencial de nuestra vida, lejos de tener intentos por cambiar sus efectos, la abrazamos. Es entonces cuando el espectáculo, concepto importante en la obra de Debord, aborda nuestra situación de autodestrucción, nosotros lo vemos como un entretenimiento más.

Debord señala que vivimos en una sociedad cada vez más enferma y poderosa, lo cual es un inminente peligro. Como seres adaptables que somos, esto nos lleva a cambiar nuestro pensamiento bajo las reglas de la contaminación en que vivimos. Según el autor: "hemos recreado en todas partes el mundo concretamente como entorno y decorado de su enfermedad".

Las noticias de situaciones actuales como el cambio climático, la desigualdad social y las pandemias, son abordadas por nosotros de manera que no nos preocupen tanto. El humor con respecto a todos estos problemas es una forma en la que nos adaptamos y defendemos; una manera en que estamos a salvo del agobio o de la crisis mental. Lo que da como resultado esto, es un espectáculo en torno a la decadencia del planeta. El autor enfatiza en lo que es una terrible posibilidad: que estemos disfrutando de nuestra propia destrucción.

Para Debord, el miedo en esta sociedad actual está en todas partes. La manera que él propone de acabar con éste es confiar en nuestra capacidad de hacer frente a toda clase de alienación y a toda imagen del poder que se nos imponga y que no hayamos notado.