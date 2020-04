Expertos médicos ven fracasos y éxitos contra el COVID-19

Con más de un millón 200 mil de enfermos, superando los 60 mil muertos y subiendo, la pandemia del coronavirus avanza y tiñe territorios. Diez países concentran 80% de los casos detectados y algunas naciones llevan semanas y meses enfrentándose al COVID-19. Expertos médicos, que han analizado las situaciones complicadas de Irán, España y China, y el éxito en la contención de la región autónoma de Hong Kong, explican en qué acertaron y fallaron.

"No dejes que la política se meta en los asuntos médicos. Ese es el mensaje aquí. Pasó en Irán y está pasando en Estados Unidos", resume Kamiar Alaei, experto iraní en política sanitaria y copresidente del Institute for International Health and Education en Albany. "Desde el gobierno iraní hubo semanas de negación frente al coronavirus por razones políticas".

A finales de 2019 en Irán se vivieron una serie de protestas por un alza fuerte en los precios de los combustibles, que se juntó con el aniversario de la Revolución y las elecciones al Parlamento en febrero de 2020. En este contexto, Alaei asegura que el pueblo había perdido la confianza en las autoridades.

"Cuando empezó la epidemia, el Gobierno pensó que si admitía que había coronavirus en Irán, la gente tendría excusa para no participar en el aniversario y las elecciones, así que ignoraron el problema pese a que había algunos casos en ciudades como Teherán, Qum y otras". Finalmente el 19 de febrero, en la ciudad de Qum, se reportaron las dos primeras víctimas mortales y con ellas la primera mención al coronavirus por parte de Irán.

Según el centro Johns Hopkins, el primer caso de COVID-19 se reportó en Irán el 18 de febrero, un día antes de las dos primeras muertes. Ahora, de acuerdo con los últimos datos, superan los 55 mil infectados y las 3 mil 400 muertes. Es el quinto país del mundo con cifras absolutas de defunciones. Por comparar, en España e Italia las primeras muertes se reportaron más de 15 días después de que las autoridades informaran de los primeros casos, no obstante se tomaron medidas de "esperar a ver que ocurre".

En China, la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei fueron el origen de la pandemia. En la universidad de Oxford, un equipo multidisciplinario realizó el artículo "El efecto de la movilidad humana y las medidas de control ante la epidemia de COVID-19 en China". Publicado el 25 de marzo en la revista Science, uno de sus autores, Moritz Kraemer, explica que "en China el brote apareció después de que hubiese probablemente miles de introducciones que dispararon la transmisión local en otras provincias".

En su estudio usaron datos de geolocalización de celulares de Baidu Inc, el buscador por excelencia en China, y los combinaron con las bases de datos del Open COVID-19 Data Working Group. Con esto vieron que la transmisión local entre personas se dio mucho antes de los brotes y sólo pudo ser mitigada por medidas de control drásticas que, teniendo en cuenta los periodos de incubación de cinco a 14 días, no mostraban resultados hasta después de una semana de ser implementadas.

Para Kraemer, la mayor parte de los gobiernos adoptaron una actitud de "esperar a ver qué ocurre", lo que puede ser fatal, como se ha visto en el caso de varios Estados. Como ejemplo de buenas prácticas, únicamente destaca tres naciones, Singapur, Corea del Sur, y Hong Kong.