ISSSTE de Piedras Negras laboral con 40 % de su personal

Dado que por indicaciones de salud a nivel nacional se pidió que los adultos mayores, así como aquellas que padezcan alguna enfermedad crónicodegenerativa fueran enviados a sus casas, la clínica del ISSSTE de Piedras Negras labora con el 40 por ciento de su personal y por ello se pide a los derechohabientes a que acudan únicamente en caso de ser necesario. Recordando que las urgencias continúan atendiéndose en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez".

"Con base en las disposiciones de la Secretaría de Salud, de cuidar a las personas mayores de 60 años, a crónico degenerativos, embarazadas o con tratamientos que afectan sus defensas, tenemos personal que no podrá laborar”, señaló José Luis Paz Zablah, director de la clínica del ISSSTE en Piedras Negras.

Situación por la cual disminuyó el número de trabajadores de una forma considerable, aun así, aseguró que no van a detener consultas, aunque sí se están restringiendo y explicó que esto se realiza en áreas troncales como cirugía, medicina interna, especialidades y pediatría, solo se estará brindando las de medicina general.

"Le estamos pidiendo a la población no salir de casa, quédense en su casa, esperamos que nos ayuden, lamentamos mucho la situación que estamos viviendo, no puedo permitir que haya un contagio entre nuestros compañeros, si se nos enferman los doctores o las enfermeras, no habrá quienes los atiendan", indicó Paz Zablah.