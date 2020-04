VIRAL: Reportera es interrumpida por su padre al transmitir desde casa

Jessica Lang de la cadena de televisión de Florida, Estados Unidos, SNNTV, se encontraba informando al público sobre las últimas noticias del momento desde la cocina de su casa. Momento en el que fue interrumpida por su padre quien entró a la habitación mientras se colocaba una playera.

Inmediatamente el hombre al ver que su hija estaba transmitiendo en vivo salió de escena, a la par en que la joven le reclamaba por su interrupción.

"Trabaja desde casa, dijeron, estará bien, dijeron", agregó Lang en Twitter donde compartió el momento.

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5