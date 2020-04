VIRAL: La increíble pelea territorial entre un par de tigres de Bengala

El material compartido por Parveen Kaswan, miembro del Servicio Forestal indio, muestra a los felinos mirarse por unos segundos frente a frente mientras emiten rugidos, para después comenzar a pelear entre la vegetación que los rodea.

"Lucha territorial entre dos tigres adultos. Escucha con auriculares su potente rugido y su eco en los bosques indios", describió Parveen en la publicación resaltando que el proyecto nacional de conservación de los tigres cumple 47 años.

Territorial fight between two full grown #tigers. Listen with headphones. Powerful Roar & it's echo from Indian #forests. Via WA. Today project tiger has completed 47 years in #India. pic.twitter.com/hiLonKXrif