En los medios

El brindis, en este día es para mi sobrina la Dra. Penélope Galván Heredia por su cumpleños del día de mañana (tú sabes que me la debes), uno de mis grandes orgullos, brindo por ti “Chinita” por prolongar la vocación de tu padre, de tu hermano y la mía en la medicina y en la afición a los toros, por el recuerdo de tantas tardes en el tendido y por tu gran cariño.

Y vaya que el título de unas de las canciones más emblemáticas del Maestro de Úbeda Joaquín Sabina tan aficionado a los toros, amigo íntimo del Maestro de Galapagar José Tomás, nos viene como anillo al dedo pues esta pandemia del Covid19 nos ha privado de dos ferias emblemáticas de este mes de abril.

¿Quién me ha robado el mes de abril? Es toda una oda a la melancolía, esta melodía la conocí gracias a mi ex alumno y amigo Pepe Yáñez, que generoso me regaló un casete de esos hoy en desuso, la melodía aparece en el soundtrak de la película “Sinatra” del director catalán Francesc Betrieu, en la que el mismo Sabina aparece brevemente personificando al cómico Groucho Marx, la cinta narra la triste historia de un cantante de bar imitador de Frank Sinatra personificado por el legendario actor español Alfredo Landa que vive una serie de tragedias, su letra hace esta referencia a “El hombre de traje gris, saca un sucio calendario del bolsillo y grita ¡quién me ha robado el mes de abril! ¿Cómo pudo sucederme a mí? Y esta estrofa me lleva al mítico personaje de la serie “Juncal” gran apología al toro cuando Juncal se dirige a su fiel amigo “Búfalo” y le pide cuando suceda (cuando muera) le lleve cada año a donde ya sabe (su sepulcro) los carteles de la feria de abril, pues ¿Cómo pudo sucedernos? Nos hemos quedado en nuestro país sin el serial de la tradicional Feria de San Marcos de Aguascalientes y en Sevilla sin la feria de Abril, precedentes de la feria de San Isidro en Madrid que apenas da un respiro para iniciar los San Fermines en Pamplona. Espero no aburrirles con tan largo prologo en el que como creo muchos de los taurinos lamentamos la suspensión plenamente justificada de estos festejos para bien de la salud, por lo pronto saque el mejor provecho a este difícil toro de la cuarentena y conviva con su familia, en la red hay un buen contenido de películas, reportajes y libros taurinos, de estos últimos la versión digital de dos grandes obras “Juan Belmonte matador de toros” y “Más cornadas da el hambre”. Por otra parte en España falleció a sus casi 94 años el Matador Manuel Navarro, decano de los toreros españoles, el Maestro se retiró en nuestro país y en su historial taurino tuvo el mérito de organizar corridas en lugares como Angola, Mozambique, Estados Unidos y Manila, Filipinas. Tomó la alternativa el 25 de julio de 1947 en Sevilla con el toro “Limpiador” de Villagodio de manos de Gitanillo de Triana y llevando como testigos a Luis Miguel Dominguín y Raúl Acha “Rovira”.

En esta ocasión les comparto que el pasado miércoles se cumplieron 42 años de la tarde de despedida en nuestro país del “Niño sabio de Camas” Paco Camino, sin duda uno de los toreros españoles más queridos en nuestro país a la altura al cariño que la afición mexicana tuvo por “Cagancho”, Manolete, “El niño de la Capea” y en fechas recientes por José Tomás y Enrique Ponce. En la tarde de la despedida de ruedos mexicanos, en donde se hizo querer después de la temporada de 1963 y su gran tarde con los berrendos de Santo Domingo, estuvo alternando con dos grandes del toreo nacional los maestros Manolo Martínez y Eloy Cavazos con toros de Mimiahuápam, la anécdota es que el maestro Camino regreso años después, el 8de junio de 1987, junto a Miguel Báez “Litri”, en Nimes, Francia para dar la alternativa a sus hijos el de Camas a su hijo Rafael y “Litri” al suyo, en esa tarde el Maestro solo lidió un toro, pues bien la otra parte de la anécdota es que el sobrino nieto del de Camas también de nombre Rafael estuvo a punto de debutar como novillero en nuestro país en estos días, lo que no se dio por la suspensión de festejos.

En 1851 fallece en su natal Chiclana, Cádiz el legendario Francisco Montes “Paquiro”, en 1902 nace en Valencia, España el Matador Manuel Granero, en 1929 nace en Huamantla, Tlaxcala el Maestro Fernando de los Reyes “El Callao”, Rodolfo Rodríguez “El Pana” lo llamaba “San Fernando de los Reyes”, en 1943 se inaugura en el popular barrio de Peralvillo del DF la plaza de toros “La Morena” con una novillada en la que estuvieron Jesús Guerra “Guerrita” y Ángel Procuna con novillos de Cerro Gordo. En 1948 Fermín Rivera corta las orejas y el rabo a “Mi Querer” de Heriberto Rodríguez en la Plaza México, en 1959 nace en el DF el matador, apoderado y empresario Alfredo Gómez “El brillante”, en 1976 Gustavo Garza toma la alternativa en su natal Monterrey de manos del Maestro Eloy Cavazos y de testigo Curro Rivera, en 1977 nace en Morelia el matador Fernando Ochoa, en 1981 el mandón Manolo Martínez se encierra en Monterrey con seis toros de su ganadería que ese mismo día hace su presentación. En 1992 Mario del Olmo recibe la alternativa con el toro “Flor de Canela” de Fernando de la Mora llevando como padrino a David Silveti Miguel Espinoza “Armillita” como testigo. En 1993 Héctor Javier Campos aprueba su examen con picador en la Plaza de Texcoco en un cartel en el que estuvieron los hermanos David y Alejandro Silveti y Teodoro Gómez con toros de Los Martínez ¡Hasta la próxima!