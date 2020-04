Este sábado 04 de abril se desarrolla una conferencia matutina desde Palacio Nacional donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informa sobre las acciones contra el brote de la pandemia por COVID-19.

López Obrador abrió con el tema de que se logró que por ley los adultos mayores tendrán derecho a una pensión, "se logró la reforma al Artículo 4 de la Constitución", dijo el presidente.

En esta reforma también tendrán beneficios niños y niñas pobres y con alguna discapacidad, entre otros sectores.

"Es una gran reforma, histórica, porque eleva a rango constitucional estos derechos, es ir hacia el estado de bienestar", dijo en conferencia.

El presidente agradeció a los empresarios solidarios que no despidieron a sus trabajadores y que les siguen pagando en esta emergencia por el coronavirus.

CAPACITARÁN A MÉDICOS EN PLAN EMERGENTE POR COVID-19

Reconoció que hacen falta médicos especialistas en el país, por eso se fortalecerá un plan emergente que ya inició el equipo de Salud, tanto el Insabi como el Seguro Social.

"Uno de los rezagos que tenemos, una de las herencias nefastas del periodo neoliberal es la falta de médicos especialistas en el país, no tenemos todos los médicos especialistas que requiere el país, ojalá y esto lo alcancen a internacionalizar los que defendían y siguen defendiendo ese modelo inhumano cuyo propósito fundamental era el sacar provecho personal, el saqueo, la corrupción, ahora tenemos que enfrentar esta carencia y si no tenemos en general el número de especialistas que se requieren, como se comprenderá, no tenemos el número de especialistas que se requiere para enfrentar la epidemia, sobre todo los especialistas para terapia intensiva, entonces vamos a fortalecer un plan emergente", explicó López Obrador.

Hasta ahora hay mil médicos especialistas y se espera tener 10 veces más.

"Hago un llamado a todos los médicos a que nos ayuden porque es una convocatoria a la formación, a la capacitación en esta especialidad, en esta materia y que podamos contar pronto con todo el personal especializado", explicó López Obrador.

Hoy mismo, a las 19:00 horas, Hugo López-Gatell dará a conocer los detalles de las contrataciones de los médicos que se inscriban en el plan emergente de salud por COVID-19.

"Desde el lunes van a estar los cheques y ese es mi compromiso, y que desde el lunes esté el dinero, queremos que se apuren y no tarden mucho en llegar, si lo hacen el martes y el miércoles y empezamos con la formación".