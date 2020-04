Luego de que en el Consejo Estatal de Salud de Coahuila cerraran filas todos los alcaldes de la provincia en torno al "góber" Miguel Ángel Riquelme para seguir atendiendo la contingencia que ha traído el temible COVID-19, con medidas como restringir a la ciudadanía el uso de espacios púbicos y aglomeraciones, intensificar la campaña "Quédate en Casa", incluyendo en el paquete correr a los paisanos… Perdón, sugerirles amablemente que no visiten México, y una que otra medida más, como una leve inyección de capital a sectores vulnerables... Hasta ahí todo era "miel sobre hojuelas", pero como de costumbre el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, recriminó que las reuniones debían ser más ejecutivas y lo dijo en público mientras se realizaba la transmisión en vivo, que por "cuestiones técnicas" se cortó de repente de la cuenta de Facebook del mismo "góber" Riquelme que ni enterado estaba de la transmisión vía streaming del consejo cuando dijo que en Coahuila no habría Ley Seca, a lo que muchos espectadores que se encuentran en pleno "home office" quedaron pasmados, pues un día antes habían roto el cochinito para ir corriendo a vaciar los supermercados y expendios para adquirir la cheve necesaria para mitigar el calor y el aislamiento, aunque la nota, estimado lector, no era esa, sino la petición del alcalde Zermeño de hacer reuniones "más ejecutivas", como si tuviera algo más que hacer estos días que ni las gallinas salen a poner por miedo al coronavirus, eso sin contar que no solo en la provincia, sino en el país y el mundo entero, los ojos de todos están enfocados en atender la contingencia, y no es que haya mucha agenda que digamos.

Nuestros subagentes, disfrazados de gel antibacterial reducido en alcohol, nos informan que además en el municipio de Torreón no hay nadie visible que pueda responder a la problemática, razón por la que alcaldes coahuilenses de todos los partidos pusieron cara de 'what?' a la petición de don Jorge. A decir de los subagentes, el alcalde quiere que las sesiones de consejo se realicen a través de las famosas teleconferencias de "Zoom", algo que fue ignorado; no se les vaya a hacer costumbre a muchos y luego quieren atender al ciudadano vía web. Dentro del Consejo, otro de los temas que llamaron la atención fue la "cucharada de chocolate" estilo Cuarta Transformación que el "góber" Riquelme les aplicó a los alcaldes al ofrecer recursos, pero a cuenta de participaciones. Así que con su "buena voluntad" don Miguel les adelantó el recurso diferido a pagos chiquitos, para poder hacerle frente a la contingencia aunque sea con recursos propios; ojalá no se quede en palabras y no vaya a seguir el mal ejemplo del Instituto Mexicano del inSeguro Social, que ha mandado médicos, epidemiólogos y personal, aunque de esos que están en las oficinas centrales donde se cree que todo está bien y que todos sus almacenes están surtidos, pero que nomás no se acercan porque los agarran a pedradas los médicos, enfermeros y todos aquellos soldados que están en la primera línea de combate haciendo frente al terrible COVID-19.

********************

Nuestros subagentes, disfrazados de cubrebocas de hasta siete capas desgastadas, nos reportan que los altos funcionarios federales del IMSS llegaron a Monclova y anunciaron que pronto llegarían los insumos, mentirota que nadie estuvo dispuesto a tapar, ni autoridades estatales, alcaldes y hasta la sociedad civil, que aprovechó para sacarle uno que otro trapito sucio al IMSS, y terminaron por dejar en evidencia las carencias con las que trabajan las enfermeras y médicos en los hospitales. Y mientras la cifra de infectados en Monclova sigue aumentando, el jefazo del IMSS, Zoé Robledo, ni sus luces, y mucho menos el exsuspirante a gobernador de Coahuila Javier Guerrero, de quien por cierto no se ha visto ni un mensaje de alivio a sus paisanos. Habrá que esperar que la crisis de la Clínica número 7 se pueda controlar, ya que hasta ahorita llevan más de 40 casos de COVID-19. Para tratar de contender lo que se vive en Monclova, el góber haciéndola de MacGyver se lanzó a Monclova para entrarle a los contagios por los cuernos y tratar de poner orden; hasta les hizo frente a las preguntas incómodas de la prensa que le correspondían a la Federación. Según los subagentes, a las "pocas pulgas" de don Miguel, y al no querer que se le descomponga nada en esta sufrida región Centro, aunque no sea problema estatal, puso a gente de su confianza a cargo, porque con la salud no se juega, y hasta un hospital inflable terminaron enviando a Monclovita la bella. En fin, esperemos a ver en qué termina esta crisis y haber cuánto aguanta el sufrido pueblo coahuilense, que además de las broncas todavía debe 36 mil millones de pesillos de una deuda heredada, y cuyos protagonistas han lucido por su silencio en estos apocalípticos días.

**************

Vaya telenovela que se armó el pasado fin de semana con la clausura del fiestón que se realizaba en una quinta de Lerdo; todo por no acatar las medidas sanitarias que nos trajo el odiado coronavirus. Y aun cuando son las mismas autoridades las que nos invitan a "quedarnos en casa", durante la clausura salieron a flote los nombres de varios funcionarios públicos que estaban en la lista de invitados y que hicieron caso omiso de las recomendaciones federales, estatales, municipales y hasta clericales. Lo que resulta curioso es que durante el operativo se dio a conocer que al parecer los que estuvieron a cargo del inconsciente pachangón fueron varios funcionarios de la Administración de la alternancia en la hermana república de Gómez Palacio, que encabeza la morenista Marina Vitela. Nuestros subagentes, disfrazados de nieve de garrafa con piquete, cuentan que el sábado por la tarde empezaron a llegar un sinnúmero de personas a una finca en la colonia Lagos del Campestre, la cual aseguran es de una funcionaria de primer nivel de cercanía a doña Marina. Al ver el alboroto del jolgorio, los ociosos vecinos mitad preocupados por el coronavirus y mitad envidiosos por la cuarentena, llamaron a las autoridades, quienes fueron ignoradas al llegar al sitio, y por más que tocaron nadie les abrió la puerta. Incluso cuentan algunos vecinos que varios funcionarios de Gómez sacaron sus dotes de atletas y aprovecharon para huir brincándose la barda del inmueble y, a decir de las lenguas viperinas, uno de los que no se salvaron de las indiscretas cámaras de los vecinos fue el todopoderoso síndico y vicealcalde Omar Castañeda, quien indignado y con algo de resaca salió a desmentir esto al día siguiente y hasta acusó al personal del alcalde priista de Lerdo, Homero Martínez, de fines mezquinos. Regresando a lo de fiesta, luego de que se diera la clausura, los enfiestados dejaron pasar unos minutillos para regresar al lugar de los hechos y violar los sellos, pues la carnita se había quedado a medio asar, valiéndoles cualquier tipo de sanción, por lo que este caso ya se turnó al área jurídica de Lerdo.

**************

Curiosamente, previo a la renovación de legisladores en el Congreso de Coahuila, y calentando motores para las campañas políticas, quien se la pasa un día sí y otro también haciendo circo, maroma y teatro con tal de que lo vean, a pesar de tantos años de estar pegado a la ubre del presupuesto público, es Jesús Contreras Pacheco, quien fuera alcalde de Matamoros, y ahora se dice sumamente preocupado por los problemas del municipio, por el nepotismo y compadrazgo detectados en la planta laboral del ayuntamiento. Dicen nuestros subagentes, disfrazados de eloteros frente al palacio municipal, que el distanciamiento entre el exalcalde y el actual presidente municipal, Horacio Piña, inició por un berrinche del profe Contreras, cuando el novel doctor Piña se negó a cederle el nombramiento de algunos familiares y amigos que don Jesús quería acomodar en la sagrada nómina, ya que con ello además pretendía seguir teniendo injerencia en las decisiones de la Administración, una molestia que creció cuando le cortaron otros beneficios; bueno, al menos eso dicen los subagentes, expertos en la cosa política. Los subagentes, que no se dejan ver en las reuniones cerradas, aseguran que la pretensión del profe es postularse como candidato a diputado local por el cadavérico PRD en el distrito de Matamoros, Francisco I. Madero y Viesca, para lo cual necesita hacer ruido lanzándole dardos envenenados, ahora sí, al equipo del cual él formó parte. Incluso aseguran los bien enterados que al movimiento del profe Contreras se le sumarán algunos regidores priistas, con quienes tiene buena relación, para pretender mover piezas clave en el Ayuntamiento, debilitando al doctor Piña para lograr su candidatura al Congreso, un camino que lo llevaría a limar asperezas con algunos jerarcas del PRI, que sigue estando presente en su mente.