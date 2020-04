Cumple sus sueños Cinthya Peraza, capitana de Santos

as Guerreras del Santos Laguna Femenil también están en pausa de la competencia, debido a la contingencia del COVID-19, pero las jugadoras Albiverdes se siguen preparando en casa, con la intención de regresar a la Liga MX Femenil y cerrar el torneo de la mejor manera.

Entrevistada vía remota, la capitana del equipo Albiverde, la mazatleca Cinthya Peraza, habló acerca de lo que ha sido el torneo Clausura 2020 para las Guerreras, el esfuerzo diario que se realiza en los entrenamientos y el sueño que mantiene por disputar una liguilla con la camiseta verde y blanca.

No ha sido un torneo sencillo para la escuadra lagunera, que marcha en el último lugar de la tabla general, con apenas dos puntos, fruto de dos empates y siete derrotas, junto al Querétaro, son los únicos dos equipos que aún no han logrado una victoria en el actual torneo.

Peraza es una de las jugadoras más destacadas de la Liga MX Femenil por su golpeo de balón y es la mejor goleadora de las Guerreras, con 3 anotaciones, pero más allá de su desempeño individual, ella valora los logros grupales y el aspecto humano.

"Me gustaría poder alcanzar la liguilla con este escudo y representando a esta institución que tanto me ha dado y quiero salir campeona con este club. Quisiera, primero que nada, que me recuerden como una buena persona, como una buena compañera, una apasionada que siempre deja todo en la cancha. Sueño con ser la primera capitana en levantar el trofeo con Santos", declaró la dirigida por Martín Pérez Padrón.

Santos Laguna es el equipo que le dio la oportunidad de jugar futbol a nivel profesional a Cinthya, quien debutó en la Liga MX Femenil durante el mes de enero de 2019, lo que la sinaloense agradece cada día.

"Es un privilegio poder estar aquí. Para mí significa mucho, es el primer equipo que me dio la oportunidad de ser profesional y la verdad me siento muy orgullosa de representar sus colores, es lo más bonito que puede haber", apuntó.

Para la mediocampista número 10, Santos es un club de nivel mundial, que brinda todas las facilidades a sus jugadoras.