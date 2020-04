Monclova, la vida cotidiana entre el COVID-19

Jorge Mortera, sin guantes ni tapa bocas como el resto de los escasos transeúntes, se detuvo frente al Hospital del Seguro Social en el bulevar Pape y dudó; no se decidía a abandonar la relativamente segura banqueta de la vía pública para ingresar al edificio donde se inició el brote de COVID-19 en Monclova, pero su duda se disipó y se le formó una sonrisa en el rostro.

Una enfermera iba saliendo del nosocomio y pasaría por enfrente de donde se encontraba Jorge: con una sonrisa y los brazos bien extendidos le dijo a la mujer uniformada: "aquí están estas dos caretas y esta mascarilla con filtros... Ya no conseguí otra porque se acabaron, pero haber si llegan más para comprar y traer".

Mortera es un empresario monclovense dueño de un negocio actualmente cerrado, salió de su casa y fue a comprar estos artículos de seguridad y protección sanitaria para llevarlos al Hospital donde el personal de la salud se ha infectado y muerto por atender a la población.

"La pandemia es como si Dios nos agarrara de los hombros y nos sacudiera fuertemente y nos preguntara ¿qué estás haciendo?" dijo Jorge.

Para él, el contagio que se va extendiendo es un mensaje del Ser Supremo, y por ello le responde apoyando a quienes están luchando contra la enfermedad.

Las calles desiertas ponen en evidencia el miedo que se respira por la pandemia que se adueñó de la ciudad y mantiene en situación de estrés a la población, a las autoridades gubernamentales y al personal médico y de enfermería.

En Monclova la ciudadanía se encuentra resignada y asustada en una larga cuarentena, están con la zozobra por el numero de casos positivos se pueda aumentar.

El 90 por ciento del comercio organizado está cerrado, y sin posibilidades de salir adelante de una crisis económica que amenaza las próximas semanas por la falta de ingresos, indicó Ricardo Zertuche Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Monclova.

El empresario dice lamentar que el Presidente de la República esté mal informado o mal enfoque la situación y se niegue a apoyar a las empresas con incentivos fiscales (no condonación de impuestos, sino permitir pagarlos a largo plazo) y con el IMSS, el Infonavit y demás obligaciones fiscales.

Dice que no se trata de que inyecte dinero público al privado. Se trata de no iniciar embargos, clausuras y cierre de empresas por no pagar impuestos, cuotas obrero patronales y obligaciones fiscales en estos momentos en los que no hay ingresos ni recursos con qué cubrir ni los salarios.

En los filtros sanitarios, policías armados apoyan a enfermeras y médicos en recibir con un termómetro y con un cuestionario a quienes llegan a la ciudad.

Adultos mayores, matrimonios, jóvenes solos y parejas hacen alto para que les revisen la temperatura.

Para algunos hay temor, pues llevan tapa bocas y no quieren bajar el vidrio de la ventana para no exponerse, y para otros "nada pasa" pues hasta en bicicleta llegan al módulo, sin ninguna medida de prevención a la enfermedad.

Jorge, un niño de 14 años de edad, se pasea alegremente por la calle en su bicicleta, hace como que escucha y que atiende a la doctora que le toma la temperatura en el filtro y le dice que no salga de su casa si no tiene necesidad de hacerlo, el pequeño asienta con la cabeza y se va.

Mientras que Homero Estrada y su esposa prepararon 50 sándwiches de jamón. Sus hijas buscaron ayuda de amigos y vecinos para comprar el pan, el queso, el jamón e igual número de refrescos, para llevarlos a quienes más lo necesitan.

Juan Francisco Vielma de León, titular del Instituto Generando Vida, casa de rescate para indigentes, recibió parte del apoyo de la familia Estrada, y los ocho anexados tuvieron una cena para ese día.

El Hospital Amparo Pape, debido al pánico por la crisis, tiene sólo cinco pacientes. Cinco familiares, uno por cada hospitalizado, quienes también cenaron sándwiches hechos por la esposa y las hijas de Homero.

Durante las primeras horas del jueves, iniciaron las acciones de sanitización en Bloque B del HGZ Número 7 con el apoyo de las autoridades del Ayuntamiento de Monclova.

La desinfección es parte de las estrategias que implementó el Instituto para disminuir y prevenir casos de infección por coronavirus en dicho hospital.

Para realizar esta medida de contención fueron reacomodados los pacientes que se encuentren en las zonas que intervenidas, de acuerdo a la programación de sanitización escalonada del edificio B del centro médico.

El material bactericida utilizado fue peróxido de hidrógeno por nebulizaciones.

El encargado de la Dirección Médica del nosocomio, Víctor Manuel Hernández Barbachano, informó que este procedimiento inició en las áreas de Triage Respiratorio, Traumatología, Rayos X, Cirugía y Tomografía.

Las acciones se harán de manera gradual en todos los pisos del hospital. Quienes desarrollan el trabajo utilizan equipos de protección especial.

A nivel nacional la Fase 2 continúa dentro de la contingencia sanitaria, pero de acuerdo al alcalde de Monclova Jesús Alfredo Paredes López, los tres ordenes de gobierno mantienen a esta ciudad en Fase 3, y a nivel internacional se le como "el Wuhan mexicano" por el brote de COVID-19.

Tras la sesión del Subcomité Regional de Salud, en la estuvo Vladimir Martínez Ríos, en representación de Zoé Robledo Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el alcalde anunció que se instalarán de 10 a 15 túneles de sanitización en centros comerciales. Cada túnel tiene un costo de 55 mil pesos, pero diferentes grupos y empresas locales los empezaron a fabricar de manera artesanal para contar con los más posibles.

Otros grupos construyen caretas con botellas de pet y con acetatos, además de otros que fabrican cubrecamas, y hasta camillas de traslado con ingenio.

Anunció el proyecto de la construcción de un Hospital Móvil que se instalaría cerca de la Torre B del HGZ No. 7 (el proyectado a convertirse en Hospital COVID-19) y que recibiría a casos sospechosos no graves, para dejar el edificio del IMSS para los casos graves.

Para este hospital inflable, se pretender el cierre de la calle Venustiano Carranza e incluso el acceso a una sucursal bancaria, para interconectarlo, y que ahí sea enviado el paciente con complicaciones por el COVID-19.

Este sería un domo grande y cuatro unidades médicas chicas con todo el equipo necesario de atención, lográndose gracias a la aportación de los tres niveles de Gobierno e Iniciativa Privada.

Con ello se prevería lo que pueda suceder a raíz de la contingencia del COVID-19.

Además se instalará un laboratorio que permitirá tener resultados con mayor rapidez de las pruebas que se practiquen a la ciudadanía, mientras que conforme vaya llegando el resto del equipo se hará llegar a los médicos.

De momento no hay riesgo a saqueo de comercios, Seguridad Pública de Monclova y las fuerzas de lo demás niveles de Gobierno en general mantienen vigilancia normal en la ciudad, aunque hay temor no se respira psicosis colectiva.

Algunos usuarios de redes sociales han compartido fotos y videos de actos de vandalismo de otras ciudades y preguntan que en Monclova cuándo. Pero los demás internautas pasan de largo esas publicaciones, con algunos comentarios pero sin "prenderse" con el tema ni promoverlo.

En esta ciudad de alrededor de 250 mil habitantes, para este viernes subió a 45 el número de contagiados por COVID-19, de los cuales 32 son personal hospitalario del IMSS. La cifra de decesos Se han registrado dos decesos.