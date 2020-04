Analizan plan de contingencia

Ayer se llevó a cabo la Reunión Interestatal Noreste entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se presentaron los avances de los planes de contingencia del COVID-19 y se hizo el compromiso de intensificar labores de prevención y atención médica en la región.

Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón, Nuevo León, y el anfitrión Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, acordaron realizar una campaña de concientización dirigida a los connacionales que visitan en Semana Santa a su familiares en estos tres estados, para que en esta ocasión no vengan, para cuidar su salud y la de sus seres queridos.

Exhortaron a la Federación a sumarse a los esfuerzos y sacrificios que realizan los tres estados en apoyo a los que menos tienen, pidiendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) condonar el cobro del recibo de luz durante abril y mayo a las familias que habitan en viviendas de interés social.

Otros acuerdos fueron: blindaje en las carreteras de los tres estados, invitando a los ciudadanos a que no vayan de una entidad a otra; en los tres estados se cerrarán todas las áreas turísticas, de recreo, balnearios, áreas de recreación, etc. No se permitirá el turismo.

Riquelme Solís dijo que en acuerdo tomado a nivel estatal dentro del Consejo Estatal de Salud, se estará invitando a la gente en los 38 municipios, con el apoyo de las corporaciones policiacas mediante altavoces, a que se quede en casa, que no salga.

En la rueda de prensa posterior a la Reunión Interestatal, Miguel Riquelme informó que Coahuila lanzó un programa de apoyo económico de mil millones de pesos para los municipios y comercios, que va desde adelanto de participaciones a los municipios; compra de insumos para palear esta contingencia; la compra de un hospital inflable que operará en Monclova; programa alimentario dirigido al sector más vulnerable de la economía; así como mantener los trabajos de obras de infraestructura.

Por su parte, el Gobernador anfitrión, García Cabeza de Vaca, confió en que el pronunciamiento que hará el domingo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en realidad apoye a la parte más vulnerable de la economía de todo el País.

Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, mencionó que el objetivo de estas reuniones es coordinar esfuerzos para hacer esta región más potente y más fuerte, por lo que pidió a la Federación a sumarse con recursos a estos tres estados, que aportan alrededor del 20 por ciento del PIB.