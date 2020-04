VIRAL: Médicos estadounidenses rezan de rodillas ante epidemia de COVID-19

Médicos estadounidenses han estremecido a la red, gracias a una serie de videos donde se les ve rezar de rodillas en los hospitales debido a la crisis del coronavirus.

Actualmente Estados Unidos, se coloca como el país que más contagios por COVID-19 suma, con más de 273 mil 400 casos positivos, detalle que ha puesto al país americano en un gran aprieto.

A través de redes sociales, se han viralizado diversas imágenes que muestran a los médicos rezar ante la situación que día a día tienen que enfrentar.

Uno de los clips más destacables fue registrado en el centro médico de Cartersville, en Georgia, donde el personal del nosocomio subió al techo del edificio para expresar sus plegarias.

These are doctors and nurses. They lined up on the roof praying and worshipping our God. pic.twitter.com/3BRzDitStc — CITOYEN BEMBA (@AndyBemba) March 31, 2020

Otra impactante imagen captada en el centro médico Jackson South de Miami, Florida, muestra a un grupo de enfermeros formando un circulo de rodillas.

"This is how we started our morning today. Our team said a prayer, asking God for guidance and protection while we are at work, and to keep us and our families safe." - Danny Rodriguez, Senior ER tech, Jackson South Medical Center pic.twitter.com/3BhkhZFrpO — Jackson Health System (@JacksonHealth) April 1, 2020