'Es jabón para perros', surge #LadyZote al quejarse de una despensa

Una mujer se ha ganado el apodo de 'Lady Zote', gracias a un video en el que se le ve despreciar una barra del jabón de origen mexicano, al recibirlo junto con una despensa.

La mujer que se presume en redes sociales es originaria de Honduras, se le ve en las imágenes abrir la despensa y tomar la barra del popular producto higiénico, para después expresar que es 'jabón de perro'.

"Jabón de perro nos mandaron, mira ve. Esto es para bañar perros, no para la gente. Esto que mandaron es una mie... con esto no se come 15 días", comenta mientras continúa quejándose del contenido de la despensa.

Presuntamente la despensa provenía de Guillermo Maldonado, párroco de una iglesia local.

Por supuesto las burlas y los memes hacía las palabras de la señora no se hicieron esperar por parte de internautas.

Todo México enojado con #ladyzote por hablar así de un jabón extraordinario que es fabricado por @FJ_LaCorona empresa 100,%mexicana que tiene variedad en productos de calidad. #Elbúhoanalista pic.twitter.com/9nOnbBQSYY — El Búho Analista (@ELBUHOANALISTA) April 3, 2020

De los creadores Frijoles para Chanchitos = Ahora llega Zote para Perritos #ConElJabónZoteNo#Zote pic.twitter.com/M13BtLXxJx — Josman Cruz (@josmancruz) April 3, 2020

Cabe señalar que la cración del jabón Zote tuvo lugar en 1970 gracias a la fabrica La Corona, la cual fue fundada por Esteban González Padilla, originario de Tepatitlán, Jalisco.

El producto además de ser reconocido por sus eficacia para lavar ropa, es popular por sus múltiples usos enfocados a la higiene personal.