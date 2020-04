VIRAL: La CIA comparte sus archivos OVNI por cuarentena

Por medio de su cuenta en Twitter, la CIA compartió un tuit en el que adjunto un link a algunos de sus documentos desclasificados del fenómeno UFO, que datan de las décadas de 1940 y 1950. Estos fueron liberados por primera vez en 1978.

"La CIA nunca rehuye un desafío, incluso cuando parecen de otro mundo. #QuédateEnCasa y aprende más sobre las investigaciones de la CIA sobre los ovnis", detallaron en el tuit recalcando la recomendación para esta cuarentena.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a