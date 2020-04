¿Qué es realmente esta criatura apodada como 'Venom'?

En el video compartido en Twitter se observa la masa gelatinosa. Alguien preguntó en redes sociales qué era y los internautas contestaron con ingenio, la mayoría diciendo que se parece a Venom.

No es un 'Venom' del mundo real sino que podría tratarse de un gusano cordón de bota (Lineus longissimus), detalla el sitio Gizmodo.

Este invertebrado es uno de los animales más largos del planeta. Fuera del agua parece un amasijo, pero al desenrollarlo los biólogos han encontrado ejemplares de hasta 55 metros de largo.

También es una criatura venenosa que segrega una mucosa que contiene una variedad de neurotoxina peptídica inofensiva para el ser humano pero letal para pequeños animales como los cangrejos. En 2018 científicos de la Universidad de Uppsala descubrieron la presencia de esta toxina en el gusano. La neurotoxina afecta a los canales iónicos de las células, lo que interrumpe los canales de sodio y hace que las células del sistema nervioso emitan señales de manera descontrolada, paralizando los músculos. Cuando la parálisis llega a órganos vitales, el insecto muere.

Anybody know what this is? pic.twitter.com/B2dQLTm4td