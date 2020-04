Aparecen medusas rosadas en una playa de Filipinas

Debido a la pandemia por el coronavirus, las playas en este momentos están libres de turistas y embarcaciones, lo que podría explicar el esplendor con que se observa esta ocasión este fenómeno natural en que las medusas son arrastradas por la corriente marina, pero que en otras ocasiones los animales suelen refugiarse al fondo del mar, recoge la agencia Ruply.

El video de estas medusas flotando en la superficie del agua fue tomado en la playa de Corong Corong.

"Las medusas ciertamente no se ven afectadas por las restricciones del COVID-19", bromeó un biólogo marino australiano que compartió un video en su cuenta de Twitter.

Autoridades locales explicaron que el fenómeno de la aparición de las medusas ocurre anualmente, pero nunca con tal magnitud, explica la revista Newsweek.

Jellyfish certainly are not affected by #COVID19 restrictions. Here is a bloom of #jellyfish medusae of the tomato jelly, Crambione cf. mastigophora in El Nido, S. Philippines

Alimar Amor 23 March 2020 pic.twitter.com/5avr1ptJdy