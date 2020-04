Crea un nuevo platillo por la cuarentena y no recibe buenas críticas

Un hombre que se identifica en redes como Billy K decidió hacer un sándwich con los ingredientes que tenía a la mano y compartió el resultado en el grupo de Facebook ‘Rate My Plate’.

‘Sándwich de lasaña’ le llamó a su creación, pues consistía básicamente en una porción de lasaña en medio de dos panes, detalla el diario Mirror.

Los internautas no obstante no quedaron todos sorprendidos, varios, al contrario, dijeron que nunca comerían eso. “Lasaña = Bien. Sándwich = Bien. Un sándwich de lasaña, creo que me gustaría probar esto" o “¡También conocido como sándwich de estreñimiento!”, fueron algunas de las opiniones encontradas.