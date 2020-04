Luis Flores Romero, el poeta de la urbe

Los versos le entraron primero de manera auditiva. El encantamiento fue sonoro. Recuerda que cuando era pequeño, un tío propiciaba reunión de primos y ponía a una grabadora a recitar poesía. Así comenzó a memorizar las letras que luego replicaba en los rincones de la casa de ese hombre, que dice, influyó de manera definitiva en su futuro literario.

Hoy Luis Flores Romero tiene 32 años de edad y grandes logros en la escena de las letras nacionales. El más reciente fue resultar ganador del Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2019 con su poemario Archivo Grave.

Luego de su primer acercamiento, a Flores Romero le fue inevitable desprenderse de las bondades de la poesía, que dice, se centran en una experiencia de depuración y de exploración personal. Para él, escribir este género se trata "de mirar la realidad como un fenómeno poético, de sensibilizarse y de establecer una comunicación y una empatía con el entorno y con las demás personas".

Dicen que la poesía salva, y Luis reafirma. Expresa que con sus matices los seres humanos pueden adquirir la habilidad del despojo para desasearse de lo que ya no les pertenece.

"En mi caso, la poesía ha sido siempre una experiencia de conocimiento, de introspección y de saber cuáles son esas palabras que resuenan en mí de otros autores y de lo que yo escribo, para conocer más de mí mismo y explorar esas partes que todavía se necesitan sanar y se necesitan trabajar".

Como en muchos otros escenarios, Luis Flores aprendió la técnica del ejercicio de otros. Es así que entre sus poemas se pueden encontrar fuertes influencias de Garcilaso de la Vega, Sor Juana Inés de la Cruz y de César Vallejo. Aunque claro, cada quien es responsable de amansar sus demonios, por ello, con el paso del tiempo, este poeta mexicano ha labrado un estilo que dice, siempre intenta romper con la solemnidad.

"O por lo menos eso intentaba hace algunos años. Ahora tal vez por la experiencia de los trabajos, de las deudas o lo que sea, creo que me he vuelto sin querer más solemne. Pero casi siempre busco no tener solemnidad en lo que escribo".

Las imágenes recurrentes al repasar su poesía, se ligan indiscutiblemente a la urbe; su pluma escribe del canto de los pájaros, de la pobreza, de los vagabundos, el metro, de la gente y de la cotidianidad.

Pero...por qué escribe Luis: "Porque tengo un gusto por explorar y por conocer la realidad a partir de la poesía y también por profundizar en la escritura, porque no solamente es un pasatiempo, sino que es un trabajo que requiere mucha disciplina, rigor y aprendizaje". En ese tenor, este escritor mexicano expresó que dentro de un buen poema debe existir un equilibro entre la emoción, el sentimiento, la sensibilidad, la sinceridad frente al rigor y a la capacidad del escritor de maniobrar y de manipular los códigos del lenguaje.

Luis comenzó esta aventura poética a los 16 años, actualmente tiene 32, es decir, ha dedicado prácticamente la mitad de su vida a esta disciplina que lo ha empujado a escribir aproximadamente ocho poemarios, de los cuales, tiene publicados cuatro: Gris Urbano (2013), Sonetos ñerobarrocos (2016) Lotería del baladro (2017) y Estación gentuza (2018).

Cuestionado sobre el por qué es necesaria la función de los poetas dentro de las sociedades, Flores Romero respondió "Porque crean un registro estético y una experiencia verbal de la realidad, independientemente de la trascendencia, los poetas buscamos crear por medio del arte, por medio de la estética de las palabras del discurso, una manera de reflejar nuestro entorno y de reflejar el momento en el que estamos viviendo".

Cabe mencionar que este autor ha sido merecedor de otros premios como el Poesía Joven Jaime Reyes (2009), Poesía Joven Salvador Gallardo Dávalos (2016), Nacional de Poesía Ramón López Velarde (2017) y Bartolomé Delgado de León (2018).

Para finalizar expresó sentirse contento de haber sido notificado de que ganó el premio que lleva el nombre de una de sus escritoras favoritas, que para él, es la mejor pluma de sus tiempos.