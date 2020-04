'Buena relación con EUA permitió conciliar con Constellation Brands'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debido a la buena relación que tiene con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su embajador en México, Christopher Landau, se han podido resolver diversos problemas que involucra a ambas naciones, y uno de ellos, señaló, fue haber participado en la conciliación entre el Gobierno mexicano y la empresa Constellation Brands, después de la cancelación de los permisos para construir una planta cervecera en Mexicali, Baja California.

En conferencia de prensa este jueves, el mandatario recalcó que en la primera plática que tuvo el pasado martes en Palacio Nacional con directivos y abogados de la empresa estadounidense se aceptó la decisión de no instalar la planta en esa ciudad fronteriza y buscar alternativas. "Hay cooperación permanente con Estados Unidos y es buena la relación el con el gobierno y el presidente Trump, hay trabajo coordinado, él constantemente lo dice y lo reconoce y es siempre, hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos y quiero manifestar que ha habido una actitud respetuosa y de cooperación del embajador de Estados Unidos, es muy buena la relación", dijo.

"Esto nos ha ayudado mucho a resolver problemas: cuando la gente decide en Mexicali que no se instale la planta algunos pensaban que eso nos iba a dañar si se consultaba a la gente si se le daba la decisión a la gente; ya conocen ustedes el resultado, no quiso la mayoría la instalación de esta planta". Y agregó: "Sin embargo, con la confianza que hay en el gobierno de México se acercaron los directivos de la planta a hablar con nosotros en el plan de llegar a un acuerdo, como tenía que ser, a dar sus argumentos y nosotros hicimos lo propio y se acordó, en una primera plática, que no se va a operar la planta cervecera en Mexicali, se acepta la voluntad de los ciudadanos y se van a buscar opciones, alternativas, pero no se va usar el agua de Mexicali para producir cerveza y exportar y se va a llegar a un acuerdo".

"Esto es posible porque el gobierno de Estados Unidos y la embajada han hecho un trabajo respetuoso, de conciliación para mantener relaciones amistosas, entonces, así como en esto, en otros casos, lo mismo. Los empresarios de esta planta son estadounidenses, pero así en otros aspectos, hay cooperación", precisó.

El pasado 23 de marzo, Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, informó que en la consulta realizada entre el 21 y 22 de marzo en Mexicali, el 76.1% de los ciudadanos que participaron votaron en contra y como consecuencia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no daría los permisos correspondientes para operar la planta y que el gobierno federal se pondría en contacto con la empresa estadounidense para subsanar los daños. Días después el presidente López Obrador aseguró que en la entrega de permisos para que la empresa Constellation Brands construyera la planta cervecera hubo actos de corrupción e influyentismo.