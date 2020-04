'Es una crisis de salud y económica transitoria'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia de coronavirus es una situación pasajera y una crisis transitoria de salud pública y economía, de la que, indicó, se saldrá pronto, pues dentro de su plan de reactivación económica -que dará a conocer este domingo- se le dará énfasis al tema del empleo.

"Ayer [miércoles] usé por primera vez el término crisis transitoria, esto no va a tardar y vamos a salir fortalecidos, porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación.

"Quiero darle confianza, seguridad al pueblo de México, de que [el coronavirus] se trata de una situación pasajera, si quisiéramos ser más profundos diría una crisis transitoria de salud pública, incluiría también lo económico. Crisis transitoria, esto significa que vamos a salir pronto".

El titular del Ejecutivo señaló que esta contingencia no significa una debacle, porque "son muchas más nuestras fortalezas que nuestras debilidades o flaquezas.

"¿Le preocupa un escenario de desempleos masivos en México?", se le preguntó.

"No, porque vamos precisamente a dar énfasis en el empleo, el domingo [en su Informe de Gobierno y donde presentará su plan de reactivación económica], en salud, bienestar y empleo, o sea, es básico lo de empleo, pero van a ver cuántos vamos a crear", comentó.

López Obrador señaló que no coincide con las proyecciones de crecimiento económico que planteó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que estima una tasa negativa del PIB de -3.9% a un crecimiento de 0.1%.

"Ahora, tampoco coincido. Para empezar, no existe normalidad económica, por razones obvias todo está alterado. Yo, por ejemplo, sostengo que el precio del petróleo va a aumentar. Si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en 2021, porque así es, son pronósticos para 2021 cuando estamos en el primer trimestre de 2020, pues no se me hace correcto.

Señaló que es respetuoso del Banxico y dijo que ojalá no se apueste a querer estabilizar el peso inyectando dólares de la reserva, porque "se los van a tragar y no va a tener resultado, no va a funcionar, esas son de las prácticas de antes que no funcionaron".

"Temporada de zopilotes". El presidente criticó que sus adversarios quisieran que por el tema del coronavirus se detenga el proceso de transformación del país, porque actúan por egoísmo y quieren vivir una "temporada de zopilotes".

"No les importa la pandemia del coronavirus o la economía, porque no están de acuerdo en perder privilegios, eso los hace actuar con egoísmo, eso los desquicia".

El titular del Ejecutivo fustigó que la prensa amarillista y adversarios todavía no ayudan, porque los domina el odio.

"Esto me hace pensar y es posible decir que estamos viviendo en temporada de zopilotes, ojalá y esa actitud cambie".

En otro tema, ante la amenaza de pobladores del municipio de Axochiapan, Morelos, de incendiar un hospital si atienden a personas con coronavirus, el presidente los exhortó a no actuar así, debido a que no es una actitud humana y señaló que no hay riesgo de infección a la población que vive en los alrededores.

Pasajero