Tras compras de pánico, descarta Nuevo León imponer Ley Seca

Ante la polémica que se desató por la prohibición de venta de cerveza durante la contingencia del COVID-19, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, reivindicó este jueves que no hay Ley Seca en el estado.

En entrevista, el mandatario nuevoleonés reiteró que no hay ley seca y pidió a la población dejar de enriquecer a los que venden estos productos, ya que son los únicos beneficiados por toda esta confusión.

"Espero que la sociedad me lo entienda acá en Nuevo León. No lo vamos a hacer así como Ley Seca, no se trata de hacer la Ley Seca; no está prohibida la venta, nadie lo ha prohibido", aseguró el gobernador.

Destacó que con las compras de pánico de cerveza y productos alcohólicos solamente se benefician a los productores de estos artículo y no traen ningún beneficio para la sociedad en general.

"La raza ayer se volcó a comprarla, bueno, pues ya la compraron, ya vendieron, ya se beneficiaron los que la venden, y ojalá esos que la venden se surtan de frijol, y de leche, y harina, y de papel del baño, para que tengan en existencia y eso ayude a que no tengamos desabasto”, apuntó "El Bronco".

Esta aclaración del gobernador ocurre porque ayer dio a entender que podría haber ley seca, sin embargo, él no la decretaría, sino que solicitó a los ayuntamientos cargar con dicha tarea.

“Yo quedé con los presidentes municipales", dijo ayer miércoles, "que si no va a haber distribución, pues que no haya venta".

"Si se vende alcohol y la gente está encerrada en su casa vamos a generar conflictos y pleitos, y la instrucción que yo les pedí es que decreten la Ley Seca, si es necesario”.

Hoy jueves, ante las compras de pánico y la confusión de la sociedad, Jaime Rodríguez se desdijo de estas frases y aseguró que no habrá Ley Seca.