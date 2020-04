Construye una mesita de picnic para ardillas en su jardín y se hace viral

Sin duda alguna la cuarentena ha despertado la creatividad de algunas personas, un ejemplo de ello es este hombre que para matar el tiempo decidió crear una mesita de picnic para las ardillas de su jardín.

Rick Kalinowski, de 43 años y originario de Pensilvania, EUA, creó un pequeño comedor adherido a la cerca de su jardín para los pequeños animales que suelen visitar su hogar en búsqueda de alimento. Detalla Daily Mail.

Las imágenes que no tardaron en volverse virales, muestran a una ardilla en la mesita de picnic disfrutar de nueces que Kamlinowski colocó.

Cabe destacar que a raíz de la iniciativa de Rick, otros se le han sumado creando comedores similares destinados a pequeños animales silvestres.

put a baby picnic table for the neighborhood squirrels, I think they like it. pic.twitter.com/oDXi6NDV4q — knowsmorrr (@ThatAmaceingGuy) March 30, 2020

So I learned my father-in-law made an all-you-can-eat buffet picnic table for the birds and squirrels. pic.twitter.com/Ea8eXy9sZn — Stephanie Homrich (@kudeviz) April 2, 2020