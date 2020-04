Visita a su madre que está en cuarentena con ayuda de una grúa

Charley Adams, que vive en Ohio, Estados Unidos, encontró la manera de pasar tiempo con su madre, que está encerrada en confinamiento debido al coronavirus.

Adams no había podido ver a su madre Julia, de 80 años, que se encuentra en un hogar de asistencia en New Middletown, porque el sitio fue cerrado y no se permiten visitas.

"[Mi madre] seguía llamándome y diciendo que quería salir a cenar", dijo Charley, quien solía llevarla a comer dos veces por semana.

"Le seguía explicando: Mamá, eso no es posible... no puedes hacerlo ahora", agrega él, reporta el canal de noticias local News5.

Entonces se le ocurrió la idea de usar un camión grúa para poder saludar a su madre. Dado que es arbolista, pidió uno prestado a la compañía donde trabaja y la idea dio resultado, pues había que llegar hasta la ventana de Julia, en un tercer piso.