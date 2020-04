Difiere AMLO de proyecciones de crecimiento de Hacienda

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no coincide con las proyecciones de crecimiento económico que planteó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que estiman una tasa negativa del PIB de -3.9% a un crecimiento de 0.1%.

"Ahora tampoco coincido. Para empezar, no existe normalidad económica, por razones obvias, todo está alterado. Yo, por ejemplo, sostengo que el precio del petróleo va a aumentar. Si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 21, porque así es, son pronósticos para el 21 cuando estamos en el primer trimestre del 20, pues no se me hace correcto".

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que en el caso del petróleo su precio internacional no se va a mantener siempre a la baja.

"Estamos produciendo más que el año pasado y mucho más que 2018, porque hay cerca de un millón 800 mil barriles diarios, lo que haremos es destinar la mayor cantidad a la refinación para no malbaratarlo, mientras los precios se mantengan bajos".

Señaló que iniciará un plan para reforzar la capacidad de refinación en las refinerías con el objeto de procesar 400 mil barriles diarios adicionales para no depender de la venta del petróleo crudo al extranjero, y producir más combustibles, gasolinas.

"No sé exactamente lo que esté planteando Hacienda, no he visto lo que propusieron, lo voy a revisar, pero sí les digo que estoy optimista".

Señaló que es respetuoso del Banxico y ojalá "no se apueste a querer estabilizar el peso, a querer detener la depreciación inyectando dólares de nuestra reserva, porque se los van a tragar y no va a tener resultado, no va a funcionar, esas son las prácticas de antes que no funcionaron".

"Así destruyeron la economía de Argentina por seguir esas recomendaciones, como presidente me gustaría que actuaran con prudencia. Esperemos, no nos dejemos apantallar porque hay toda una avalancha de recomendaciones, es como si yo me pusiera nervioso por lo que dicen los columnistas, articulistas de radio y televisión, pues no podría gobernar, pero no uno tiene que tener aplomo, cabeza, corazón y aplomo".

Señaló que tiene tranquila su conciencia porque vamos bien y eso es lo que desea transmitirle a la gente: "vamos a salir adelante, ayer use por primera vez el término crisis transitoria, eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos… Vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación", dijo.