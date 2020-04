Reprueba AMLO actitud de morelenses que amagan con quemar hospital

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el amago de pobladores del municipio de Axochiapan, Morelos, que amenazan con quemar un hospital si ahí se atiene a personas que son portadoras de coronavirus.

“Decirle a la gente que no se debe actuar de esa forma, que no es correcto, porque no hay ningún riesgo de infección a la población que está alrededor de un hospital, no pasa nada”.

“No debe de tenerse esa actitud, no ayuda, además no es una actitud humana, cómo decir que se va a impedir usar un hospital o que se va a hacerle daño. Eso no”, expresó el mandatario.

Hace unos días los habitantes colindantes del hospital “Doctor Ángel Ventura Neri” aseguraron que el lugar no tiene la capacidad para atender a las personas que lleven ahí para ser tratados del COVID-19, por lo que dijeron que quemarían el nosocomio.

Cuestionado sobre este tema en su conferencia de prensa de este jueves, el titular del Ejecutivo federal pidió a los inconformes recordar lo que han hecho mujeres y hombres “consagrados a ayudar al prójimo”.

Aseguró que se debe ayudar a las personas pese a las circunstancias de salud que presenten, tal como se narra en el libro “Los muros del agua” escrita por José Revueltas en 1940.

“Ya les había comentado de la novela de Revueltas, de cómo el primer capítulo comienza con una visita a un hospital de leproso en Jalisco y lo admirable era la entrega y actitud del director, del amigo de Revueltas, de cómo está ahí arriesgando su propia vida, por salvar la vida de otros, por amor al prójimo y así hay muchos ejemplos y esto es de México”, narró.

López Obrador deseo que no proliferen más manifestaciones como la registrada en Morelos, ante la pandemia del coronavirus.